VIDEA TÝDNE: Odešla herecká hvězda, prezident vrátil pero a zakázaný rozhovor

Prezident Petr Pavel zanechal v chilském prezidentském paláci pero ozdobené českými granáty. Předtím ho používal na své poznámky, českému velvyslanci ho automaticky podal v okamžiku, kdy viděl, že připravené pero nepíše. Chile tak 15 let od přisvojení protokolárního pera tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem dostalo pero nové.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR, a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, tvrdí Macinka.
Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.
V pátek se otevřel nový Dvorecký most, který překlenul Vltavu mezi Smíchovem a Podolím a zásadně zlepšil spojení v jižní části Prahy. Stavba určená pro MHD, pěší a cyklisty propojí klíčové tramvajové trasy a zároveň nabízí víc než jen dopravu, díky kubistickému designu a plánované světelné galerii se má stát i výraznou architektonickou dominantou a novým veřejným prostorem nad řekou. Novou stavbu jsme si prohlédli z vody i ze vzduchu.