VIDEA TÝDNE: Hádka moderátora Železného nebo stavitelské peklo

Pražská městská policie zveřejnila na začátku týdne video zachycující hádku mezi neidentifikovaným řidičem a strážníkem. Spor vznikl, když strážník s kamerou řidiče upozornil, že stojí na šrafování, a řekl mu, aby přeparkoval. Muž ale se strážníkem místo toho začal ostře diskutovat a vyvolal ostrou hádku. O pár dní vyšlo najevo, že řidičem byl moderátor České televize Jakub Železný.

„Neposílejte na Ukrajinu peníze, nejsou tu žádné západní zbraně,“ to prohlásil Matouš Bulíř, který odešel „bojovat“ na Ukrajinu proti ruské armádě. Jeho vyjádření však není pravdivé a sám o situaci na bojišti neví. Proto ho další bojovníci, kteří stojí na ukrajinské straně, brutálně zbili. Nyní má strach o život a z Ukrajiny se vrátil zpět do Česka. Bez pomoci ambasády.

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu sešel se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. „Neformální setkání“ obou vůdců trvalo čtyři a půl hodiny. Ještě za přítomnosti kamer Putin pochválil čínský pokrok a přiznal se, že Rusko Číně trochu závidí. Záznam ale také vyvolal další vlnu spekulací o tom, jestli Putin netrpí nějakou vážnou chorobou.

Architekt Lukáš Janout se na Instagramu pod přezdívkou Dělniq zabývá českou řemeslnou fušeřinou. Jak ho to napadlo? Čím vzniká stavitelské peklo? Co architektovi nejvíce „rve“ oči? Jak bydlí sám Lukáš Janout? Co potřebuje ke spokojenému bydlení?

„Vy nemáte na iPhone?“ takhle se zeptala šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová novinářky, který si na řečnicky pultík položila svůj Huawei, aby si nahrála tiskovou konferenci. Možná svoji poznámku politička myslela jako vtip, jejího výroku se ale hned chopila opozice. Pohrdavý tón podle ní svědčí o tom, že předsedkyně TOP 09 neví, že většina lidí v Česku si telefon americké značky prostě dovolit nemůže.