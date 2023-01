VIDEA TÝDNE: Íránští vůdci ve vagíně, útočník z autobusu a dopadení lupiče

Pražští policisté pátrají po útočníkovi, který po hádce v autobusu napadl na zastávce v Kobylisích cestujícího. Sedmačtyřicetiletého muže udeřil pěstí a pak ho kopl do hlavy. Policisté hledají i dva další muže, kteří násilníka doprovázeli.

Írán oznámil uzavření Francouzského institutu pro výzkum v Íránu (IFRI) v centru Teheránu. Reagoval tak na karikatury, které zveřejnil francouzský satirický časopis Charlie Hebdo. Díla často i vulgárně zesměšňují íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a symbolicky tak vyjadřují podporu současným protivládním protestům v Íránu.

Strážníci ve Frýdku-Místku dopadli mladého muže, který ani ne dvě hodiny po začátku roku 2023 zničil piano v podchodu ve městě. Hudební nástroj sloužil pro hraní na veřejnosti, město nyní hledá dárce nového piana.

Pražští kriminalisté zadrželi muže, který v roce 1995 na Slovensku vyloupil dodávku bezpečnostní agentury. Vědělo se, že by se mohl nacházet na území České republiky. Po 27 letech se policii podařilo nyní osmašedesátiletého muže vystopovat do pražské nemocnice.

Soud v americkém Portlandu poslal do vazby 32letou Briannu Lace Workmanovou za to, že srazila do kolejiště na vlakové zastávce tříletou dívku. Zpět na nástupiště ji pohotově vytáhli přihlížející lidé a dívka tak vyvázla jen s velkou modřinou a bolestí hlavy. Spekuluje se, že motivem bezdomovkyně mohla být snaha zajistit si v zimních měsících „teplé místečko“ v policejní cele.