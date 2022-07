VIDEA TÝDNE: Extrémní festival, ledovec i vzpomínka na Trumpovou

Skupina deseti turistů s průvodcem v Kyrgyzstánu se ukryla na poslední chvíli před smrtí, když ji v horách zasáhl hroutící se ledovec. Jeden z turistů celou situaci natočil. Všichni přežili bez vážného zranění.

Nejprve bizarní soutěže, pak metalová nálož. V Trutnově začal 14. července pětidenní festival tvrdé hudby Obscene Extreme, který není možné přehlédnout. Návštěvníci v maskách, převlecích, s extravagantními účesy, výrazným piercingem a tetováním působí v krkonošském městě každoročně jako zjevení.

Na pět let do vězení poslal v úterý Krajský soud v Praze čtyřiačtyřicetiletou Martinu Č., která letos v lednu v obci Vysoká na Mělnicku usmrtila svého druha. Žena nebyla potrestaná za vraždu, ale za trestný čin opilství. Konzumací velkého množství kokainu se totiž přivedla do stavu nepříčetnosti. Partnera pak dusila, pokousala, pobodala a amputovala mu penis i varlata.

Tento týden zemřela Ivana Trumpová, první manželka někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rodačce z Československa bylo 73 let. Trump k jejímu úmrtí napsal, že byla skvělá žena a že „její pýchou a radostí byly její tři děti“. Diváci iDNES.tv na ni zavzpomínali díky videu, ve kterém se Trumpová objevuje ještě jako mladá dívka ve filmu.

Nedaleko chorvatských měst Šibenik a Zaton vypukl tento týden rozsáhlý požár. Místní lidé i turisté se museli evakuovat na lodích. Desítkám hasičů pomáhala armáda a policie. Na místo přijel i chorvatský premiér Andrej Plenković.