VIDEA TÝDNE: Auto uvázlo na Jedlové hoře i had, co kousl malé dítě

Noční výlet do zákazu vjezdu se nevyplatil řidiči, který chtěl osobním autem zdolat 774 metrů vysokou Jedlovou horu na Děčínsku. Na neupravovaném a zamrzlém povrchu dostal smyk a skončil v suťovém poli pod silnicí.

Ani protiepidemická opatření, nepojízdné vleky či zavřené hotely a penziony nepřekazily Čechům návštěvu hor.



V obci Jenštejn u Prahy kousl v pátek večer had malé dítě. Záchranná služba dítě po ošetření převezla do nemocnice. Na místo události vyrazili policisté. Hada se dosud nepodařilo nalézt.

Speciálně pro natáčení seriálu Knightfall postavili v ateliérech na Barrandově maketu Paříže. Do kulis, které evokují francouzské město ve 14. století, jsme se nyní mohli vydat i my. Ačkoliv v seriálu působí domy, věže i paláce jako opravdové, ve skutečnosti jsou to převážně stěny a střechy podepřené dřevěnými konstrukcemi.

Česko slaví příchod nového roku v podmínkách protiepidemických zákazů a nařízení. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů a strážníků. Záchranné složky zatím z velkých měst hlásí méně výbuchů pyrotechniky než obvykle. V Praze, Brně i dalších městech se nicméně sešli odpůrci restrikcí, v Praze policie zajistila tři lidi.