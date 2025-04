Po pěti letech znovu otevřel luxusní hotel na kraji Pařížské ulice v Praze. Bývalý hotel InterContinental se po rozsáhlé rekonstrukci za čtyři miliardy korun proměnil v pětihvězdičkový Fairmont Golden Prague. Investici financovali miliardáři Oldřich Šlemr, Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Nákladná a rozsáhlá rekonstrukce probíhala pod vedením architekta Marka Tichého a vdechla nový život původnímu hotelu z roku 1974.

Rodina a přátelé se v úterý v kostele svatého Tomáše v centru Prahy rozloučili s Annou Julií Slováčkovou. Zpěvačka a herečka, která zesnula v neděli 6. dubna, si přála obřad jen v komorním kruhu.

Americký viceprezident J. D. Vance při své návštěvě Itálie znovu rozvířil diplomatické vody neobratnou poznámkou. Během přátelského setkání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou totiž nešťastně zavtipkoval, že by ho klidně mohla nazvat „blbcem“ a on by to ani nezjistil, protože italštině nerozumí.

Slovenská policie začala prověřovat nahrávku vytvořenou s využitím umělé inteligence (AI), která zobrazuje přední politiky země ve vězení. Podle ní video, které se šíří na internetu, zachycuje politiky na hranici lidské důstojnosti. Jeho autor v poznámce k nahrávce napsal, že znázornění postav je přikrášleno za účelem zábavy a uměleckého vyjádření.

Pivo Husťan poteče proudem. Ozzák Martin Dejdar společně Tomim Pacim (Tomášem Matonohou) zahájili v obchůdku U Dvou akordů jeho prodej. Kromě toho tam lidé koupí i řadu suvenýrů spojených se seriálem Comeback.