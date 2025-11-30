Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu se vyšplhal na 146. Hasiči s nejtragičtějším požárem za mnoho desetiletí bojovali od středy. Podařilo se jim vyprostit stovky lidí, další stovka se dál pohřešuje. Příčina požáru je stále neznámá. Úřady oznámily konec záchranných prací.
Obrovské problémy provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se vytvořila tlačenice, ve které omdlelo několik dětí. Na místě zasahovala záchranná služba, ošetřila pět školáků. Podle pořadatelů se davy tvořily i kvůli novému opatření - bezpečnostním rámům. Prohlídky odhalily nože či petardy.
Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, aby se stal čestný prezident Motoristů Filip Turek ministrem životního prostředí, jak mu navrhl předseda ANO Andrej Babiš. „Myslí si, že pan Turek by neměl být členem vlády,“ řekl na Hradě Babiš, který přivezl prezidentovi svůj návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů.
Učitelka roku Nicole Staplesová z Alabamy byla zatčena poté, co se na internetu objevilo video, na kterém brutálně bije svého syna páskem. Záběry poslal do školy, kde donedávna pracovala, její nejstarší syn. S matkou měl podle svých slov v minulosti stejné zkušenosti. Oceněná učitelka se na to konto okamžitě ocitla bez práce.
Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu, načež se na něj vrhne jedno z kolemjdoucích děvčat. Strhne chlapce na zem, kolenem ho začne kopat do hlavy a za vyděšeného křiku dětí ležícího chlapce bouchá pěstmi. Případem se nyní zabývá policie.