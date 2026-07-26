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Pobavily vás i záběry, ve kterých se prezident Trump nechce hnout z pódia po předání trofeje fotbalovým mistrům světa. Vyhráli paradoxně hráči Španělska, tedy země, na které americká hlava státu nenechala v poslední době nit suchou.
Druhým prezidentským videem a třetím nejúspěšnějším vůbec se stalo setkání českého prezidenta s finalistkami Wimbledonu. V pátek přivítal Lindu Noskovou i Karolínu Muchovou. Prezident Pavel přišel do sálu v zelené kšiltovce s logem Wimbledonu, čímž u přítomných vyvolal pobavení.
Na kalifornském pobřeží zachytil dron velkého bílého žraloka, který plul těsně pod hladinou. Na pár metrů se přiblížil k dětem a mladistvým, kteří se tam zrovna koupali. Nikdo z nich neměl o blízkém sousedovi ani tušení. A operátor dronu neměl žádný způsob, jak je varovat.
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají, pohřbívají nedaleké lesy a vytvářejí jednu z nejpozoruhodnějších přírodních scenérií ve střední Evropě.