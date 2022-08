VIDEA TÝDNE: Pád letadla, skandál finské premiérky a nepovedený útěk

Havarovaný letoun Hawker Hurricane Mk. IV. na leteckém dni v Chebu těsně minul přihlížející obecenstvo. Podle místních se motor letounu vytrhl z trupu a odletěl deset metrů do ulice. Pilot neštěstí nepřežil. Podle natočených záběrů, které zachycují přímo pád stroje, ale mohly být následky ještě tragičtější.

Finská premiérka Sanna Marinová čelí kritice poté, co na veřejnost uniklo video ze soukromého večírku, na němž společně s přáteli tančí a zpívá. Nejhlasitěji premiérku kritizují opoziční strany. Předsedkyně jedné z nich Marinovou dokonce v reakci vyzvala, aby podstoupila test na přítomnost drog. Premiérka jí ale odpověděla, že na svém chování nehodlá nic měnit.

Zloděj opakovaně kradl na Václavském náměstí a během jedné hodiny se mu podařilo vloupat do tří hotelů a jednoho knihkupectví. Při hře na honěnou s přivolanou policií zaběhl do metra, kde se mu však staly osudnými eskalátory. Snažil se je totiž vyběhnout v opačném směru, na to mu ale nestačily síly. Pod jezdicími schody si na něj už jen počkal policista.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek na chvíli ujal role tlumočníka svých vlastních slov. A to poté, co jeho překladatel nedokázal správně přeložit jeho výroky na tiskové konferenci, a některé proto zkrátil. Prezident, který na veřejnosti raději mluví ukrajinsky, byl podle agentury Reuters viditelně podrážděný.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Neuvěřitelný hazard se životem předvedla mladá žena, která v Brně vstoupila přímo před jedoucí tramvaj. Řidič dobrzdil těsně před ní, ani pak si ale žena tramvaje nevšimla, nebo ji zcela ignorovala a šla dál.