VIDEA TÝDNE: Hologram v metru, rozsudek nad Ferim nebo pěnové bomby

Pražský Dopravní podnik sice zatím mlčí, ale výroční zpráva a zahraniční projekty mnoho napovídají. Tajemné nápisy v tunelu metra na lince A, které v uplynulých dnech vzbudily pozornost cestujících, jsou nejspíše projevem finální fáze testování nového reklamního systému.

Za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění potrestal ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 3 bývalého poslance Dominika Feriho tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Rozhodnutí není pravomocné, lze předpokládat, že se proti němu Feri odvolá k pražskému městskému soudu. Bývalý politik svou vinu opakovaně odmítl.

Izraelská armáda může podle někdejšího zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Jaira Golana tunely palestinských ozbrojenců proměnit ve smrtící past, aniž by do nich vstupovala. Nabízí se dvě možnosti, jak se s tunely vypořádat, aniž by došlo k riskantním bojům. Jsou jimi speciální pěnové bomby nebo kouř.

Louisianský řetězec rychlého občerstvení Popeyes otvírá v Praze svou první českou pobočku. Milovníci kuřecího si tak od pátku mohou dopřát nejen legendární sendvič, ale také stripsy či hranolky se sýrem. Pro první tři si pobočka připravila celoroční menu zdarma a dalších sto ochutná legendární Chicken Sandwich také zdarma.

Chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić-Radman čelí kritice. Během hromadného focení v Berlíně se totiž snažil políbit svoji německou kolegyni Annalenu Baerbockovou, které bylo jeho chování evidentně nepříjemné a uhnula mu. Německá média incident označila za „útok polibkem“, politik se ale kritice brání.