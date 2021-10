VIDEA TÝDNE: Nová verze Popelky, drama na pouti a pád ženy z balkonu

Po půlroce od začátku natáčení jsou tu první záběry z nové verze pohádky Tři oříšky pro Popelku. Stojí za ní norská filmová produkce a hlavní roli ztvárnila tamní popová hvězda Astrid Smeplassová. Pro remake filmu režiséra Václava Vorlíčka se tamní filmaři rozhodli kvůli trvalé divácké popularitě pohádky.

Za normálních okolností je to neškodná pouťová zábava. Během minulého víkendu se ale na jihočeské pouti ve Strakonicích u atrakce, kde se lidé nechají zavřít do koule a následně jsou katapultováni desítky metrů do vzduchu, utrhlo jedno z lan. Nikomu se ale naštěstí nic nestalo, incident se totiž stal na samém začátku napínání lan.

Tohle se snad může stát jen v Brně, říkají si nejspíš cestující i kolemjdoucí, které baví nový přístřešek na zastávce Osová v brněnské části Starý Lískovec. Dopravní podnik ho totiž postavil přímo pod mostem a sám připouští, že umístění přístřešku příliš nedává smysl.

Pražské strážníky zaujala nejistá jízda řidiče ve Vysočanech. Při kontrole zjistili, že je pod vlivem drog, a navíc má hned čtyři zákazy řízení. Řidič strážníky doslova prosil na kolenou, a když je neobměkčil, rozběhl se hlavou proti autu.

Polonahá žena spadla z balkonu na střechu auta, které bylo zaparkované u domu. Incidentu předcházely milostné hrátky s jejím partnerem. Ten jí po pádu okamžitě přispěchal na pomoc. Nehoda se odehrála 5. září v tchajwanském městě Taipei. Partner odvezl ženu na ošetření do nedaleké nemocnice, kde byla nucena kvůli poranění zad zůstat několik týdnů.