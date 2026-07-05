VIDEA TÝDNE: Start festivalu ve Varech, rvačka o klimatizace a drsná nehoda

Ve čtvrtek musela před několika supermarkety v okolí Paříže zasahovat policie. Shromáždily se tam totiž davy lidí, kteří si v diskontních prodejnách chtěli pořídit cenově dostupné klimatizační jednotky ještě předtím, než o víkendu zasáhne francouzské hlavní město již třetí vlna veder v tomto roce.
Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost, která se nakonec obešla bez vážné újmy na zdraví, se tak podařilo natočit na palubní kameru.
Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se ve středu objevilo tornádo. Podle Německé meteorologické služby (DWD) šlo o takzvanou vodní smršť. Meteorologové zároveň varovali, že se v regionu mohou během odpoledne vytvořit další tornáda. Při bouřkách v Rakousku zemřel jeden člověk a ve Švýcarsku počasí způsobilo rozsáhlý sesuv půdy.
Na severovýchodě Thajska zemřelo devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem jedenáctiletý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu.