Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEA TÝDNE: Start festivalu ve Varech, rvačka o klimatizace a drsná nehoda

Autor:
  15:30
Filmový festival v Karlových Varech v pátek odstartoval ve velkém stylu. Hlavními hvězdami červeného koberce byli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Pořádná mela se strhla v pařížských obchodech kvůli zlevněným klimatizacím, policejní kamera zachytila převrácení auta na D7 a zaujalo i tornádo natočené nad Bodamským jezerem.

Ve čtvrtek musela před několika supermarkety v okolí Paříže zasahovat policie. Shromáždily se tam totiž davy lidí, kteří si v diskontních prodejnách chtěli pořídit cenově dostupné klimatizační jednotky ještě předtím, než o víkendu zasáhne francouzské hlavní město již třetí vlna veder v tomto roce.

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost, která se nakonec obešla bez vážné újmy na zdraví, se tak podařilo natočit na palubní kameru.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se ve středu objevilo tornádo. Podle Německé meteorologické služby (DWD) šlo o takzvanou vodní smršť. Meteorologové zároveň varovali, že se v regionu mohou během odpoledne vytvořit další tornáda. Při bouřkách v Rakousku zemřel jeden člověk a ve Švýcarsku počasí způsobilo rozsáhlý sesuv půdy.

Na severovýchodě Thajska zemřelo devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem jedenáctiletý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil (55 kilometrů) od pobřežního města Hudajdá napadli neznámí...

5. července 2026  11:01,  aktualizováno  15:58

Pro rodinu cokoliv. Vedle nadace Putinovy ​​dcery vyrostla protiraketová obrana

Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025)

Moskva buduje nový komplex protivzdušné obrany v blízkosti výzkumného institutu spojeného s dcerou ruského prezidenta Vladimira Putina. Nové stanoviště zřejmě tvoří součást širšího úsilí o ochranu...

5. července 2026  15:35

Foldynu zaskočila Okamurova schůzka se zbrojařem Strnadem, chce vysvětlení

Poslanec Jaroslav Foldyna na státní návštěvě Srbska (30. března 2026)

Poslance SPD Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michalem Strnadem v dolní komoře. V...

5. července 2026  15:32

VIDEA TÝDNE: Start festivalu ve Varech, rvačka o klimatizace a drsná nehoda

Hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman s manželkou Lisou. (3....

Filmový festival v Karlových Varech v pátek odstartoval ve velkém stylu. Hlavními hvězdami červeného koberce byli Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Pořádná mela...

5. července 2026  15:30

Dva mladí lidé se zranili při havárii auta na Opavsku, pro řidiče letěl vrtulník

Záchranáři u havarovaného osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Při nehodě se...

Dva třiadvacetiletí lidé utrpěli v sobotu večer zranění při nehodě osobního auta poblíž Hertic na Opavsku. Řidiče museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči, kvůli vážnému poranění hlavy jej...

5. července 2026  14:47

Zrušení pravomocí prezidenta k vedoucím misí skončí u Ústavního soudu, řekl Pospíšil

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jiří Pospíšil (TOP09). (5....

Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila Sněmovna, skončí podle poslance opoziční TOP 09 Jiřího Pospíšila u...

5. července 2026  14:27

Proč hned schytat vlnu nadávek? Klempíř se omluvil za svou fotku se Strakatým

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Ministr kultury Oto Klempíř se v neděli omluvil za příspěvek na sociální síti X, ve kterém zveřejnil fotografii s podcasterem Čestmírem Strakatým. Přiznal, že snímek mohl vzbudit dojem bližšího...

5. července 2026  13:41,  aktualizováno  14:15

Pes, hmyz a bázlivá manželka. Dva výstřely rozpoutaly policejní manévry

ilustrační snímek

Střelba a následné policejní manévry vyděsily v neděli 28. června některé obyvatele Zahrádek na Českolipsku i jejich okolí. Starosta David Šmat nyní uklidnil veřejnost a objasnil sérii bizarních...

5. července 2026  13:37

Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty

Fronty u ruských čerpacích stanic dosáhly takových rozměrů, že je jako velký úkaz zachycují i satelity ve vesmíru. Nedostatek benzinu zasáhl řadu regionů včetně Moskvy. Úřady už na některých pumpách...

5. července 2026  13:27

Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě, cizí zavinění vyloučila

V tomto azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Cizí zavinění policie...

K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.

5. července 2026  13:23

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Mirka Spáčilová přebírá cenu od karlovarského festivalu za dlouholetou profesní...

Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím...

5. července 2026  13:18

Týrání i smrt branců uvnitř „Skály“? Elitní ukrajinský pluk vyšetřují kvůli šikaně

Premium
ilustrační snímek

Jako první vstoupili v roce 2022 do osvobozeného Izjumu, bojovali u Bachmutu, Avdijivky i u Pokrovsku. Teď jeden z nejmladších a zároveň nejslavnějších útočných pluků ukrajinské armády – Skelja...

5. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.