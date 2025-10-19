Zaběhnutá fenka německého ovčáka ve středu asi na pět hodin zastavila provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno začalo, když zvíře vběhlo do tunelu v kolejišti ve stanici Motol. Pak se pohybovalo různě po trase, nakonec se ho podařilo ve 14 hodin lapit ve stanici Malostranská.
Ve Smržovce na Jablonecku se ve středu odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví - muž a žena. Další muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střelba zazněla nedaleko školního areálu, se školou ale tragédie nijak nesouvisí. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých podle policie jelo velké množství cestujících. Dva lidé jsou v kritickém stavu, zhruba sto lidí utrpělo lehké zranění a další tři lidé uvázli v soupravách, uvedl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Podle policie oběma vlaky jelo asi osmdesát lidí. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců.
Pardubický krajský soud začal v pondělí projednávat případ rvačky z jara letošního roku, po které na pardubické třídě Míru zůstal v tratolišti krve ležet mrtvý muž. Obžaloba klade dvěma cizincům ve věku 30 a 31 let za vinu ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví. Oběma mužům hrozí až deset let za mřížemi.
Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z pěvecké show SuperStar, kde mu bylo pouhých osmnáct let. V minulosti chodil například s kolegyní zpěvačkou Emmou Drobnou.