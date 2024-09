VIDEA TÝDNE: Expres do Bradavic, hořící tanker a mrtvá fasáda

Fanoušci Harryho Pottera jsou zklamáni, každoroční akce Zpátky do Bradavic na nádraží King’s Cross, která se měla konat 1. září 2024, byla zrušena. V posledních letech se fanoušci série o Harrym Potterovi scházeli 1. září na nádraží King’s Cross. Začalo to jako malá fanouškovská akce u příležitosti dne, kdy mladí čarodějové a kouzelníci nastupují do Bradavického expresu zpět do Školy čar a kouzel v Bradavicích na začátek nového školního roku. V posledních letech se však akce Zpátky do Bradavic rozrostla a na oslavu přišly tisíce mezinárodních fanoušků Harryho Pottera

Záchranáři upustili od snahy odtáhnout hořící ropný tanker v Rudém moři, který se stal terčem útoku jemenských povstalců Húsíů, protože nebylo bezpečné pokračovat. Uvedla to námořní mise Evropské unie zvaná Aspides. Tanker Sounion plující pod řeckou vlajkou tak zůstává v Rudém moři napospas osudu a hrozí, že z něj unikne jeden milion barelů ropy.

V roce 2022 vzbudila fasáda moderního nízkoenergetického bytového domu v Tomkově ulici v Olomouci Hejčíně oprávněné nadšení. Po dvou letech ovšem rostliny, které olomoucký GreenWall zdobily a chránily před vedry, zvadly. Vinu nese prý chyba technologie. Náprava snad přijde, až odezní vedra.

U Obvodního soudu pro Prahu 1 v pondělí vypovídala dcera řidičky, kterou měl před dvěma lety v centru Prahy napadnout cyklista Václav Socher. Podle dívky její matku kopal a tloukl pěstí. Žena později zemřela v nemocnici na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Socher odmítá, že ženu zbil, a trvá na tom, že se jen bránil.

Ze země před bývalým Borkovcovým mlýnem v Lomnici u Tišnova na Brněnsku zachraňují historici dlouhé desítky let zahrabanou unikátní Girardovu turbínu, která na počátku 20. století vyráběla energii z tekoucí vody. V Evropě je podle nich jedinou známou turbínou svého druhu, plánují z ní udělat výstavní exemplář.