VIDEA TÝDNE: Pád dronu, polonahá aktivistka a přistání na mrakodrapu

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video, které podle něj zachycuje úterní incident nad Černým mořem, po kterém se zřítil americký dron MQ-9 Reaper. Na videu je vidět ruský stíhací letoun Su-27, který se k americkému bezpilotnímu letounu přiblížil.

Avril Lavigne pobavila diváky na předávání cen Juno, kanadské obdoby Brit Awards. Ve chvíli, kdy přebírala svou cenu uživatelů TikToku, vběhla k ní nahá ekologická aktivistka. Zpěvačka rychle zareagovala, pleskla ji přes prsa a vykázala ji se smíchem z pódia.

Polský pilot Lukasz Czepiela se stal historicky prvním člověkem, který s letadlem dosedl na přistávací plochu pro vrtulníky dubajského hotelu Burdž al-Arab. Na kaskadérský kousek se připravoval dva roky a podnikl stovky testovacích přistání.

Policie zveřejnila vlastní video z potyčky u pražského Národního muzea mezi demonstranty a těžkooděnci, kteří chránili vstup do budovy. Vyplývá z něho, že policisté čelili útokům demonstrantů, které z prostoru postupně vytlačili a několik z nich zadrželi.

Herečka Olga Schoberová oslavila tento týden osmdesáté narozeniny. Atraktivní plavovláska patřila mezi nejslavnější filmové sexbomby 60. let. Přirovnávali ji k Brigitte Bardotové nebo Ursule Andressové. Stačilo pár filmů, aby navždy vstoupila do mužských snů a dotáhla to až do Hollywoodu.