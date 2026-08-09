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Dramatický přírodní jev se odehrál na konci července u pobřeží Grónska, kde se převrátil obrovský ledovec. Událost zachytili svědci na video a záběry mohutných vln, které následně udeřily na pobřeží, se rychle rozšířily po sociálních sítích.
Moderátorka Daniela Brzobohatá vyrazila na dovolenou s kamarádkami na Island. Od modrého ledovce poslala ironický vzkaz současnému ministrovi zahraničí Petru Macinkovi, který loni v prosinci zrušil klimatickou krizi. A pak navlékla skafandr jako z Teletubbies a vyzkoušela icefloating.
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Po skončení show zaplnil dav metro i posilové spoje tramvají.
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si lidé musí na výhled doslova vystát frontu.