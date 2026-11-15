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VIDEA TÝDNE: Drama v Liberci, výpadek Microsoftu a plná Letná

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  17:49
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S nedělním podvečerem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne. Nejvíce vás zaujaly záběry z policejní honičky v Liberci. Policisté tam v pátek večer pronásledovali řidičku škodovky, která nereagovala na výzvu k zastavení a začala ujíždět. Hlídky ženu zastavily až ve Stráži nad Nisou za použití služební zbraně. Během pronásledování se navíc srazila dvě policejní vozidla.

KRIMI

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Rozsáhlý výpadek služeb společnosti Microsoft ve čtvrtek odpoledne zkomplikoval práci uživatelům po celém světě. Problémy se týkaly především e-mailové služby Outlook a kancelářského balíku Microsoft 365, ale také aplikací Teams a OneDrive. Podle monitorovacího portálu Downdetector zaznamenal samotný Outlook více než 130 tisíc hlášení o výpadku. Výpadek ochromil také australskou bezpečnostní a zpravodajskou službu a policii.

Do TOP 5 se dostal i nedělní přímý přenos z demonstrace na pražské Letenské pláni. Na 400 tisíc lidí tam Letné protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala hnutí SPD ministerstvo obrany. Vládu vyzval k dialogu i ke stažení zákona rušícího koncesionářské poplatky. Organizátoři mluví o největším veřejném shromáždění v dějinách samostatné České republiky.

Rusko chce „novou Jaltu“, která by vytvořila novou bezpečnostní architekturu Evropy. Ve středu to řekl hlavní ruský vyjednavač v Abú Zabí Vladimir Medinskij. Podle zákulisních informací Američané během mírových rozhovorů požádali Rusy o jejich návrhy na takové uspořádání. Zároveň chtějí, aby se rozhovorů účastnili i Evropané. Americká delegace si ale i rýpla do evropské nejednotnosti.

Slovenský premiér Robert Fico v týdnu šokoval veřejnost i českého exprezidenta Václava Klause, když zpochybnil platnost referenda o vstupu své země do Evropské unie. Prohlásil, že „kdyby nebylo zfalšované, nebylo by úspěšné“. Později napsal, že problémem byla nízká účast. Opozice jeho slova ostře kritizuje.

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