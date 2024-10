VIDEA TÝDNE: Domácí politika, Blízký východ a sex v ruském parlamentu

Na Pražském hradě bylo v pondělí rušno, prezident Petr Pavel vyhověl návrhu premiéra Fialy a odvolal piráta Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Zároveň si prezident na odpoledne pozval šéfy všech pěti dosavadních vládních stran.

Do návrhu důchodové reformy chce vláda doplnit strop zvyšování věku odchodu do důchodu 67 let. To je novinka. S žádným stropem zatím vláda vůbec nepočítala. Opoziční SPD tak vládnímu návrhu dala přezdívku „z práce do rakve“. Šéf ANO Andrej Babiš řekl, že jeho hnutí vrátí hranici věku odchodu do penze na 65 let.

Izrael v noci na úterý zahájil pozemní operaci na jihu Libanonu. Podle prohlášení izraelské armády jde o omezenou a přesně zacílenou akci ve snaze zničit působiště hnutí Hizballáh poblíž hranic, odkud ostřeluje sever Izraele. S tím, že tato akce je nutná, souhlasí podle Pentagonu i americký ministr obrany Lloyd Austin.

Ruské jednotky v úterý dobyly město Vuhledar na východě Ukrajiny, uvedla ukrajinská média s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládán za blízký ukrajinské armádě. Později to potvrdili i ukrajinští představitelé.

Šokující záběry ženatého otce dvou dětí Denise Parfjonova s blonďatou callgirl ukazují, jak se oddávají žhavému sexu na židli před jeho stolem v Moskvě. Na klipu je údajně vidět, jak poslanec Parfjonov nalévá zakřiknuté ženě něco, co vypadá jako alkohol v kelímku, zatímco si povídají a smějí se v jeho úřední kanceláři.