Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i zahradu. Realitní kancelář ji nabízí za necelých 30 milionů korun.
Už několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert Souček ze Záchranné stanice Papouščí ráj z Jesenice u Prahy, který se na odchyty exotických ptáků specializuje.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka dal při projevu prezidenta Petra Pavla ve Sněmovně najevo, že konflikt mezi ním a prezidentem neskončil. Macinka, který při projevu prezidenta seděl přímo za ním, si při Pavlově projevu listoval ve starém vydání Rudého práva.
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z vlastní farmy. Cílem jsou stovky obědů denně i expanze mimo Prahu.