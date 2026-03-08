VIDEA TÝDNE: Spojenci na mušce, hvězdná vila na prodej a ztracený papoušek

Autor:
  17:22
S nedělním odpolednem vám už tradičně přinášíme souhrn nejsledovanějších videí týdne. Nejvíce vás zaujal omyl kuvajtských vojáků, kterým se povedlo sestřelit hned tři americké, tedy spojenecké, stíhačky. Pilotům se naštěstí nic nestalo, ale tři F-15 jsou na odpis.

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i zahradu. Realitní kancelář ji nabízí za necelých 30 milionů korun.

Už několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert Souček ze Záchranné stanice Papouščí ráj z Jesenice u Prahy, který se na odchyty exotických ptáků specializuje.

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka dal při projevu prezidenta Petra Pavla ve Sněmovně najevo, že konflikt mezi ním a prezidentem neskončil. Macinka, který při projevu prezidenta seděl přímo za ním, si při Pavlově projevu listoval ve starém vydání Rudého práva.

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z vlastní farmy. Cílem jsou stovky obědů denně i expanze mimo Prahu.

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

8. března 2026  17:22

Moderátor i akademik. Václav Moravec se proslavil nedělními Otázkami

Moderátor Václav Moravec

Novinář Václav Moravec oznámil, že po více než 21 letech končí v České televizi. V ní moderoval diskusní pořad Otázky Václava Moravce (OVM), který televize pravidelně vysílá od roku 2004 a jenž...

8. března 2026  15:47,  aktualizováno  17:05

Vinařství mění strategii, přibývá odolných odrůd. Nejrozšířenější je Pálava a Merlot

ilustrační snímek

Česká vinařství mění strategii. Nové hektary nepřibývají, ale přibývá odolných odrůd i investic do obnovy vinic. Data za rok 2025 ukazují posun od rozšiřování ploch k jejich cílené přestavbě....

8. března 2026

Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.

Éra diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce se podle bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) zapíše do dějin žurnalistiky. Řekl to v reakci na konec moderátora Václava Moravce v České televizi....

8. března 2026  14:44,  aktualizováno  16:57

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:42,  aktualizováno  16:57

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu v neděli zemřel, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:21,  aktualizováno  16:42

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Vládní hnutí ANO a SPD podle jejich představitelů Radka Vondráčka a Tomia Okamury nebudou volit předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Řekli to ve vysílání diskuzního...

8. března 2026  12:52,  aktualizováno  16:26

V Týně nad Vltavou se muž v bytě zřejmě sám zabil jateční pistolí

Vůz lotyšské policie (ilustrační foto)

Jateční pistolí se v neděli vážně zranil muž v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Zranění později podlehl v nemocnici. Podle policie si zranění pravděpodobně způsobil sám.

8. března 2026  16:02

Když sleduju, co se v Rusku děje, dává mi to zpětně smysl, říká cestovatel z Valašska

Premium
Učitel z Valašského Meziříčí Jan Husák pořádá přednášky a mluví nejen o svých...

Příroda a cestování ho bavily vždycky. „V pubertě mě na čas pohltily počítače, ale brzy jsem zjistil, že skutečný svět je venku,“ líčí Jan Husák, který učí na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a žije v...

8. března 2026

Nelži, děti nedám! V Rusku vysílají hádky o odškodné po padlých, Kremlu se to hodí

Pořad „Mužskoje-Ženskoje“ ruské státní televize

Ruská státní televize udělala z rodinných sporů o peníze za padlé na Ukrajině atraktivní podívanou. Příbuzní se před kamerami hádají o milionové odškodné, péči o děti i dědictví. Kreml tím...

8. března 2026  15:59

Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty

Sledujeme online
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajinští experti na boj s drony íránskými drony zamíří příští týden na Blízký východ. Podle agentury AFP to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že o pomoc požádala administrativa Donalda...

8. března 2026  15:57

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat...

8. března 2026  14:06,  aktualizováno  15:55

