VIDEA TÝDNE: Děsivá nehoda na D1, trpící Putin a drama v Londýně

ŘSD zveřejnilo záběry z hromadné nehody na dálnici D1. V úseku havarovalo pět osobních aut a cisterna, která se převrátila přes oba jízdní pruhy a začala hořet. Z cisterny vytékal palmový olej, vozovka je kvůli tomu kluzká. Při požáru se poškodil i asfalt na dálnici, což úplné obnovení provozu také komplikovalo.

Ruský prezident Vladimir Putin během své návštěvy Saúdské Arábie zažil krušné chvilky. A to když ho tamní král Salmán bin Abd al-Azíz chtěl uctít vystoupením svého orchestru. Ten si pro hosta nacvičil ruskou hymnu. To, co pak ovšem skutečně zahrál, připomínalo známou skladbu jen velmi vzdáleně.

Dolní komora britského parlamentu se rozhodla odložit souhlas s novou dohodou o brexitu, kterou vláda premiéra Borise Johnsona vyjednala s Evropskou unií. Přijala pozměňovací návrh, který stanovuje, že napřed musí být schválen zákon, který převede prvky dohody do britského práva. Vláda se proto rozhodla odložit návrh na příští týden.

Prezident Miloš Zeman přijel v doprovodu ochranky na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zůstal v ní kvůli rekondičnímu pobytu do neděle. Zeman byl naposledy v nemocnici na konci září, tehdy přiznal, že se jeho zdraví horší.

Ve čtvrtek aktivisté z hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) vystoupili na střechu vozidel městské hromadné dopravy či se přilepili k jejich dveřím. Dopravu tak zastavili, což vyvolalo značnou rozhořčení cestujících, kteří je násilně stáhli.