VIDEA TÝDNE: Chyby při třídění, zákeřná zlodějka a vtipkující Schwarzenegger

Ruličky od toaletního papíru, účtenky nebo obaly na vajíčka jsou přece z papíru, tak patří do modrého kontejneru. Věta, kterou si pravděpodobně říká řada lidí. Modré popelnice jsou jich plné. Jenže tyto výrobky tam nepatří. A omylů, kterých se lidé dopouští při třídění, je celá řada. Podívejte se na nejčastější chyby, kterých se lidé při třídění odpadu dopouští.

VIDEO: Nejčastější chyby, které děláme při třídění odpadu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Australskému surfaři možná zachránil život dron, který jej upozornil na žraloka. Toho zpozoroval pomocí kamery a poplašným systémem pak přiměl surfaře k návratu k pobřeží. V minulosti Australané proti žralokům nasazovali sítě a takzvané chytré bójky.



VIDEO: Prchej, blíží se žralok! Surfaře varoval dron Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do kin vtrhl nový Rambo, ve kterém nehraje hlavní roli nikdo jiný než Sylvester Stallone. A to nemohl nechat jen tak jeho neméně slavný kolega Arnold Schwarzenegger. Oba herci se často navzájem špičkují. Tentokrát si Arnold utahoval ze Sylvestera, že má větší nůž než on. Slavnou hlášku „tohle není nůž, ale tohle je nůž“ si vypůjčil z filmu Krokodýl Dundee.



VIDEO: Premiéra Ramba: Arnie si utahuje ze Stallona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Originální fintou odvedla sedmapadesátiletá zlodějka v Brně pozornost muže, jehož se chystala okrást. Opilému třicátníkovi podřimujícímu na lavičce stáhla kalhoty a osahávala mu intimní partie. Při tom mu vybrala kapsy. Její počínání na kamerách zachytili strážníci.



VIDEO: Zlodějka stáhla opilému muži kalhoty a osahávala ho Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tunelový komplex Blanka slaví čtvrté výročí slavnostního otevření. Od 19. září 2015 jím projelo už 135 milionů aut. Celá stavba však stále funguje ve zkušebním provozu a pražský magistrát teprve kompletuje dokumentaci k potřebné kolaudaci. TSK při této příležitosti zveřejnila vtipné video.