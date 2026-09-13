Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se objevuje zcela nahá. Intimní partie přitom zakrývají pouze sportovní rekvizity, od míčů přes chrániče až po další vybavení.
Nově zveřejněné záběry ukazují mohutnou lavinu, která zasáhla na Severním Kavkazu skupinu horolezců. Zachycují okamžik, kdy se masa sněhu sesunula ze svahu pětitisícové hory Mižirgi do soutěsky Bezengi. Neštěstí nepřežilo nejméně 12 lidí, dalších šest je zraněno. Podle telegramového kanálu VČK-OGPU bylo 13 z nich příslušníky speciálních jednotek ruské Národní gardy.
V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.
Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český reprezentant a sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin Stráník.