VIDEA TÝDNE: Hazard Čecha v Bavorsku, hádka řidičů a půl milionu za žháře

Dva účastníky nebezpečného manévru českého řidiče na silnici B12 u bavorského Hutthurmu vyšetřuje místní policie. Informoval o tom server deníku Passauer Neue Presse. Jen blesková reakce řidiče protijedoucího vozu podle serveru zabránila srážce. Policie má podle serveru i záběry z palubní kamery dalšího řidiče. Riskujícího řidiče už hledá také Česká policie. V Německu mu hrozí pravděpodobně velmi přísný trest.

Nečekanou dohru měla v centru Brna nehoda, která zpočátku vypadala banálně. Dvě auta do sebe ťukla, když se ale jejich řidiči pustili do hádky, jeden z vozů začal hořet. Řidiči si plamenů všimli pozdě. Nikdo se nezranil, osmnáct let staré auto ale lehlo popelem.



Miroslav Štíbr, který podle obžaloby v létě 2018 agresivně najížděl na auto a rozbil mu okno skleněnou kuličkou, půjde do vězení na šest let. Rozsudek pražského krajského soudu potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Soudy muži zároveň na sedm let zakázaly řídit motorová vozidla. Rozhodnutí je pravomocné. Štíbr vinu odmítá, tvrdí, že auto neřídil. Za pokus o těžké ublížení na zdraví rodiny, která ve voze jela, hrozilo muži až 12 let vězení.



Bezpečnostní kamery zachytily dramatické záběry z nehody v čínské provincii Če-ťiang. Řidič nákladního vozu prudce zabrzdil na křižovatce a dlouhá ocelová deska, kterou převážel, vlivem brždění proletěla z přívěsu přímo do kabiny řidiče. Kabina se ve chvíli odpojila od přívěsu a odletěla do vozovky. Řidiči se jako zázrakem nic nestalo, utrpěl jen lehká zranění. Příslušné orgány vysvobodily muže z kabiny, ve které byl uvězněn. Před pravděpodobnou smrtí ho zachránily bezpečnostní pásy, kterými byl připoután.



Příbramská policie zveřejnila video z provozovny pizzerie, kterou někdo zapálil. Na záběrech je člověk s maskou, jenž rozlévá hořlavou látku po vybavení pizzerie. Společně s provozovnou zapálil i auto. Hledají se pachatelé. Majitel za informace vedoucí k dopadení zvýšil odměnu na půl milionu korun.