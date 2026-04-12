VIDEA TÝDNE: Návrat astronautů, smrt polárníka a úspěch ukrajinských dronů

K nejsledovanějším událostem uplynulého týdne patřil návrat astronautů z mise kolem Měsíce. Nejtěžší část celé cesty čekala posádku až na konci. Naštěstí se vše podařilo podle plánu a loď Orion přejmenovaná na Integrity přistála úspěšně v noci z pátku na sobotu v Tichém oceánu u pobřeží Kalifornie.

Operátoři ukrajinských dronů zaznamenali mimořádnou sérii. Během prvních devíti dnů v dubnu zničili celkem devět ruských systémů protivzdušné obrany. Dál také ničí cíle v hlubokém týlu. Západní analytici dokonce spočítali, že ukrajinské dronové útoky v březnu překonaly ty ruské.

Televize Nova připravila kampaň Hejt není názor. Známé tváře ve spotu nejprve na kameru čtou komentáře, s nimiž se běžně v online prostředí setkávají. Poté autory nenávistných komentářů kontaktují a pozvou je na osobní schůzku, kde mohou svůj pohled sdělit terči svých komentářů do očí. Žádný z nich se na setkání nedostavil.

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové trhlině. Jakeš v roce 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól.

Na římském náměstí Piazza del Campidoglio zazněl před 100 lety výstřel, který okamžitě obletěl svět. Pokus o atentát na Benita Mussoliniho skončil jen lehkým zraněním, událost ale ukázala nejen napětí v tehdejší Itálii, nýbrž i rychlost, s jakou se politické násilí dál šířilo.

