VIDEA TÝDNE: Volby, volby, volby, ale i střelba a Češka na cestě do Gazy

  16:10
Končí velmi rušný týden a i dnes přinášíme souhrn nejsledovanějších videí posledních 7 dnů. Není divu, že se v top 5 většinou umístily záběry, které se točily kolem voleb, a to jak před nimi, tak po nich. Našli jste si čas i na jiná témata. Třeba na prosbu Češky, kterou zadržel Izrael ve flotile pro Palestinu.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vítěznou povolební tiskovou konferenci hnutí ANO ovládla euforie. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si nechal zahrát svoji oblíbenou písničku a poděkoval všem voličům. Cílem vítěze voleb je podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO.

Prezident Petr Pavel v projevu k národu před sněmovními volbami vyzval občany, aby přišli k volebním urnám. „Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí. Opravdu něco takového chcete?“ pronesl směrem k váhajícím voličům. Podle něj Česko potřebuje vládu, která i nadále zajistí bezpečnost země.

Na účast ve volbách apeloval také herec Zdeněk Svěrák. V emotivním klipu říká, že to budou zřejmě jeho poslední volby. „Tak jsem si říkal, co povědět těm, pro které to budou první volby v životě. Když jsem řekl, že líp už bylo, mluvil jsem o sobě, ale o naší zemi to neplatí. Ještě nikdy nebylo naší zemi dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody,“ povídá ve videu.

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a údajně dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi a převezli do Izraele, odkud budou vyhoštěni do Evropy. Mezi nimi je i Šárka Přikrylová, která vyzývá českou vládu, aby ji „přivedla domů“.

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi podezřelého a zajistili i použitou zbraň. Střílel policista v civilu z legálně držené zbraně.

