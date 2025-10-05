Vítěznou povolební tiskovou konferenci hnutí ANO ovládla euforie. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si nechal zahrát svoji oblíbenou písničku a poděkoval všem voličům. Cílem vítěze voleb je podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO.
Prezident Petr Pavel v projevu k národu před sněmovními volbami vyzval občany, aby přišli k volebním urnám. „Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí. Opravdu něco takového chcete?“ pronesl směrem k váhajícím voličům. Podle něj Česko potřebuje vládu, která i nadále zajistí bezpečnost země.
Na účast ve volbách apeloval také herec Zdeněk Svěrák. V emotivním klipu říká, že to budou zřejmě jeho poslední volby. „Tak jsem si říkal, co povědět těm, pro které to budou první volby v životě. Když jsem řekl, že líp už bylo, mluvil jsem o sobě, ale o naší zemi to neplatí. Ještě nikdy nebylo naší zemi dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody,“ povídá ve videu.
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a údajně dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi a převezli do Izraele, odkud budou vyhoštěni do Evropy. Mezi nimi je i Šárka Přikrylová, která vyzývá českou vládu, aby ji „přivedla domů“.
Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi podezřelého a zajistili i použitou zbraň. Střílel policista v civilu z legálně držené zbraně.