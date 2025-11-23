VIDEA TÝDNE: Emotivní oslavy 17. listopadu, srážka vlaků a útok na velvyslance

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomnělo 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na Národní třídu dorazily davy lidí, politici a osobnosti přicházeli vzdát hold k pomníku. Mezi prvními přišel Andrej Babiš či prezident Petr Pavel.
Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Policie v souvislosti s nehodou zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti.
Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země. Krajany vyzval, aby zůstali jednotní v jedné z nejtěžších chvil dějin Ukrajiny. Země se totiž může ocitnout před velmi těžkou volbou ohledně 28 bodů amerického mírového plánu. Ukrajině podle Zelenského hrozí, že buď přijde o svoji důstojnost a svobodu, anebo o klíčového partnera.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ruští aktivisté napadli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, zmlácení velvyslance zabránil zásah osobních strážců.
Na letecké přehlídce v Dubaji ve Spojených arabských emirátech havaroval před zraky šokovaných diváků indický lehký taktický stíhací letoun HAL Tejas. Jde o druhou zdokumentovanou nehodu tohoto typu letounu, první se stala loni při cvičení v Indii.