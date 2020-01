VIDEA TÝDNE: Smrt Solejmáního, po stopách vrahů a šťastný Nový rok

Na veřejnost se dostaly autentické záběry bezpečnostních kamer z amerického útoku na Kásema Solejmáního. Neblaze proslulý velitel íránských elitních jednotek Kuds, považovaný za vojenský mozek Íránu, zemřel 3. ledna 2020 u bagdádského letiště. Raketový útok nařídil přímo prezident Donald Trump.

VIDEO: Tak zemřel Solejmání. Irák zveřejnil záběry útoku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před třiceti lety, 3. ledna 1990, opustil Jaroslav Oplištil díky prezidentské amnestii brány věznice. O čtyři měsíce později unesl z nemocnice půlroční Barborku, znásilnil ji a zardousil. Pedofila poslal soud do vězení na 25 let. Po vykonání trestu byl umístěn do psychiatrické nemocnice. Teď žádá soud, aby ho z ústavu propustil.

VIDEO: Případ Oplištil. Sanitář znásilnil a zabil nemluvně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po stopách vrahů s Jirkou Pánkem Sledovat další díly na iDNES.tv

Světelnými efekty se na Nový rok večer rozzářila fasáda historické budovy Národního muzea. Desetiminutovou show nazvanou My, Praha tvůrci spustili krátce po šesté a pak znovu po sedmé večer. Naposledy jej zopakovali ve 20:15. Vedení města lidem tímto způsobem nahradilo novoroční ohňostroj.

VIDEO: Videomapping na Národním muzeu. Praha vítala nový rok Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Papež František v úterý plácl neodbytnou fanynku přes ruku. Video se okamžitě rozšířilo po internetu. Podle bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta to však žádným protokolárním prohřešením není. „Nesmíme zapomínat na to, že i papež je člověk,“ dodává.

VIDEO: Papež plácnul ženu přes ruku, pak se omluvil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hromadnou protahovací rozcvičkou začal letošní tradiční pochod švihlé chůze centrem Brna. Ten jako připomínku legendárního skeče „Švihlá chůze“ (Silly Walk) britské skupiny komiků Monty Python´s Flying Circus pořádala už podeváté původně studentská recesistická skupina Ministerstvo švihlé chůze.