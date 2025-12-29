VIDEA ROKU: Obří výpadek proudu, pes v metru a rozjásaný vítěz voleb Andrej Babiš

Česko i letos zažilo události, které si stojí na konci roku připomenout. Kdo by si třeba nepamatoval na masivní výpadek elektrického proudu napříč téměř celou republikou. Nejezdila městská hromadná doprava, hasiči nestačili vysvobozovat uvízlé lidi ve výtazích a restaurace zely prázdnotou.

Češi v letošním roce také vyrazili k volebním urnám a změnili nejen složení Poslanecké sněmovny, ale také vládu. Jasným vítězem voleb bylo hnutí ANO – a takhle se radoval jeho předseda Andrej Babiš.

A problémy v hromadné dopravě ještě jednou. Pražské metro letos zažilo několikahodinové zastavení provozu. Důvodem byl pes, který vběhl do tunelu metra. Do pátrání po něm se zapojilo velké množství lidí a trvalo jim několik hodin, než se jim vyděšenou fenku podařilo najít a zachránit.

Desítky lidí každý měsíc onemocněly v Praze žloutenkou. Takovou vlnu nemocných hlavní město nezažilo desítky let. A co hůř, toto vysoce infekční onemocnění se rychle začalo šířit celou republikou. Problém ale rozhodně nebyl jen mezi bezdomovci nebo v sociálně slabých rodinách. Do karantény museli dokonce i záchranáři, kteří zasahovali u vážné dopravní nehody. Při ošetřování jednoho z pacientů v nemocnici laboratorní testy odhalily, že má žloutenku.

A co čtenáře iDNES.cz nejvíce v letošním roce zaujalo? Byla to stavba Dvoreckého mostu v Praze. Ten už brzy propojí smíchovský a podolský břeh Vltavy. Betonová konstrukce se v celé délce klene přes řeku. K nepoznání se mění také zbytek areálu bývalého zlíchovského lihovaru, kde rostou další dva bloky obytných domů.

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Zásah proti Islámskému státu v Turecku skončil přestřelkou, tři policisté zemřeli

Policie blokuje silnici vedoucí k místu, kde turecká policie zahájila operaci v...

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát zemřeli v Turecku tři policisté a dalších devět jich bylo zraněno. Při operaci bylo také zabito šest podezřelých. Na tiskové...

29. prosince 2025  9:38,  aktualizováno  11:32

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku. Když jejich auto s lupem dostihli policisté, snažil se je řidič setřást, jenže zabočil do slepé ulice....

29. prosince 2025  11:30

Svět se posouvá k diplomatickému řešení války, řekl Macinka a ocenil Trumpovo úsilí

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Svět se posouvá k diplomatickému řešení války na Ukrajině, které podporuje i česká vláda. Uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka v reakci na jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s...

29. prosince 2025  11:24

Zelenskyj o mírové dohodě: bezpečnostní záruky na 15 let, rozhodnout má referendum

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Chystaný mírový plán počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Amerického protějška požádal o bezpečnostní záruky až na...

29. prosince 2025  11:05

Naletěli na zprávu o dědictví, v cizině je chytili s kufry drog. Policie zmínila případy

Internetoví podvodníci vábí na snové cesty do ciziny. Oběti neúmyslně pašují...

Přibývá obětí internetových podvodů, které mohou vést až k nevědomému pašování drog. Nejdříve přijde elektronicky zpráva o zázračném dědictví, výhře, možnosti rychlého výdělku nebo navázání vztahu....

29. prosince 2025  10:58

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

29. prosince 2025  9:40,  aktualizováno  10:57

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu, pohrozila jeho spojencům

Čína spustila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu. (29. prosince 2025)

Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína, jeho spojence varovala před vměšováním. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže...

29. prosince 2025  6:28,  aktualizováno  10:26

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:16

Ruské ponorky představují nástroj jaderného odstrašování, říká Visingr

Koláž iDNES - Lukáš Visingr, bezpečnostní analytik - Stavba ponorky třídy...

Nová ruská jaderná ponorka Chabarovsk má nést obří podvodní drony Poseidon a zapadá do mozaiky zbraní, jimiž se Moskva snaží demonstrovat svou sílu. V samotné válce na Ukrajině však nehraje žádnou...

29. prosince 2025

