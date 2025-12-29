VIDEA ROKU: Obří výpadek proudu, pes v metru a rozjásaný vítěz voleb Andrej Babiš

Češi v letošním roce také vyrazili k volebním urnám a změnili nejen složení Poslanecké sněmovny, ale také vládu. Jasným vítězem voleb bylo hnutí ANO – a takhle se radoval jeho předseda Andrej Babiš.
A problémy v hromadné dopravě ještě jednou. Pražské metro letos zažilo několikahodinové zastavení provozu. Důvodem byl pes, který vběhl do tunelu metra. Do pátrání po něm se zapojilo velké množství lidí a trvalo jim několik hodin, než se jim vyděšenou fenku podařilo najít a zachránit.
Desítky lidí každý měsíc onemocněly v Praze žloutenkou. Takovou vlnu nemocných hlavní město nezažilo desítky let. A co hůř, toto vysoce infekční onemocnění se rychle začalo šířit celou republikou. Problém ale rozhodně nebyl jen mezi bezdomovci nebo v sociálně slabých rodinách. Do karantény museli dokonce i záchranáři, kteří zasahovali u vážné dopravní nehody. Při ošetřování jednoho z pacientů v nemocnici laboratorní testy odhalily, že má žloutenku.
A co čtenáře iDNES.cz nejvíce v letošním roce zaujalo? Byla to stavba Dvoreckého mostu v Praze. Ten už brzy propojí smíchovský a podolský břeh Vltavy. Betonová konstrukce se v celé délce klene přes řeku. K nepoznání se mění také zbytek areálu bývalého zlíchovského lihovaru, kde rostou další dva bloky obytných domů.