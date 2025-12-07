VIDEA TÝDNE: Humr místo podprsenky, smrt ve fitku a Putinovy výhrůžky

Daniela Zálešáková se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2017, kdy se stala druhou vicemiss v soutěži krásy Miss Czech Republic. Modelka, která se netají svou bisexualitou a od letošního léta je také vdanou paní, vydala kuchařku s provokativním názvem Dej si mě. Knihu plnou svůdných fotografií pokřtila modelka Andrea Verešová, samotný křest moderovala herečka Alena Doláková.
Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na lavičce vyklouzla z rukou těžká činka a spadla přímo na hrudník. Muž se ještě zvedl a snažil se odejít, po pár vteřinách ale zkolaboval. Lékaři mu už nedokázali pomoci.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra Pavla, který oznámil, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince.
Prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko nechce válku s evropskými mocnostmi, ale je připraveno bojovat, pokud by Evropa chtěla přímý konflikt s Moskvou. Šéf Kremlu rovněž uvedl, že Rusko v reakci na útoky na tankery v Černém moři rozšíří své údery na ukrajinské přístavy a lodě, jež do nich plují.
Byla to parodie, nebo autentický projev? Uživatelé sociálních sítí si proslovem delegáta německé Alternativy pro Německo (AfD) nejsou zcela jistí. Řeč Alexandera Eichwalda podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Média ji označují za zmatenou a bizarní. Sama AfD v pondělí vzkázala, že zahájila proces Eichwaldova vyloučení.