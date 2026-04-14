V úterý od 8.30 hodin začne přes 19 tisíc zájemců o osmiletá gymnázia a téměř 7 tisíc zájemců o šestiletá gymnázia psát jednotnou přijímací zkoušku z matematiky. Následuje test z českého jazyka a literatury.
Žáci pátých tříd, kteří si podali v únoru přihlášku, bojují o každé místo dle dat Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky pořádá, s jedním konkurentem. Uchazeči ze sedmých tříd ale mají výchozí pozici náročnější, na jedno místo připadají totiž téměř tři zájemci.
Rodiče, odborníci i politici se však přou, jestli mají víceletá gymnázia v českém školském systému ještě své místo a není na čase je zrušit.
Například podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala v současném pojetí víceletá gymnázia nepřináší a nenaplňují očekávání, které by měla mít, tedy že jsou to kvalitní špičkové školy. „Žáci, kteří v nich jsou, mají mimořádnou podporu rodinného zázemí, jsou koncentrováni v jedněch školách. Vytváří se iluze o tom, že máme v systému nějaký typ škol, které jsou lepší než jiné,“ míní Zatloukal.
Kraje začínají rušit víceletá gymnázia. Rodiče na protest podepisují petice
K přeměně víceletých gymnázií vyzývá dlouhodobě také třeba organizace EDUin. „Z dat přijímacích zkoušek vyplývá, že ve většině krajů kromě Prahy se na víceletá gymnázia nehlásí ti nejnadanější. Ale školy vezmou každého, protože o gymnázia třeba na Ústecku není zájem,“ řekl už dříve také analytik vzdělávání z PAQ Research Jan Zeman.
Podle Renaty Schejbalové, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií je však mezi rodiči o takový typ vzdělávání zájem. „Rušit to, co veřejnost chce, je prostě špatně,“ míní.
„Já pokyn k zavírání nevydám“
Rušení gymnázií pro mladší děti by nevyřešilo nerovnosti ve vzdělávání, míní ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy David Greger. Pokud by se víceletá gymnázia zrušila, vedlo by to podle něj k nárůstu soukromých škol nebo základních škol s výběrovými třídami.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) dříve také vyzýval k omezení kapacit. Letos v březnu prohlásil, že víceletá gymnázia se plošně rušit nebudou. Odpovědnost za případnou regulaci těchto škol podle něj leží na samotných krajích.
Bez kružítka ke zkoušce nechoď. Novinářka si vyzkoušela přijímačky na vlastní kůži
Podle Plagy záleží na tom, zda osmiletá gymnázia skutečně plní svou roli výběrových škol. „Pokud na ně odchází pět až deset procent dětí z ročníku, svou roli plní. Byť bych byl asi radši, kdybychom je historicky vůbec neobnovovali,“ říká Plaga. Víceletá gymnázia vznikla za první republiky, v době komunismu byla zrušena a obnovila se až po Sametové revoluci v devadesátých letech.
„Mám za to, že by bylo optimální, aby se šestiletá gymnázia smysluplně převedla na čtyřletá,“ doplnil Plaga pro Hospodářské noviny.
Kvíz: Zvládli byste přijímací zkoušky? Otestujte se ze zadání pro deváťáky
Pro všechny zájemce jsou ještě vypsané náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky, a to 29. a 30. dubna. Mohou se na ně dostavit, pokud se z řádného termínu pro závažné důvody omluvili. Výsledky přijímacího řízení se žáci dozví 15. května.