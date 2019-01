Už 20 let jsou Češi pány své erekce. S modrou tabletou padlo tabu impotence

Za vynálezem sildenafilu, známějšího jako Viagra, se skrývá poměrně kuriózní příběh. Lék byl původně určený na léčbu vysokého krevního tlaku. Při jeho zkoušení na skupině dobrovolníků bylo nápadné, že zkoušené osoby odmítaly vracet zbývající tablety. Když později americké úřady v roce 1998 registrovaly přípravek jako lék na poruchu erekce, české farmaceutické orgány ho v řádu několika měsíců schválily také.

Modrá tableta, která podporuje prokrvení topořivých těles penisu, tak byla českým mužům poprvé dostupná 29. ledna 1999. Pilulka ve tvaru modrého kosočtverce se velmi brzy stala obchodním hitem. S Viagrou padlo tabu, že o poruchách erekce se nemluví.

„Sildenafil způsobil s lehkou nadsázkou to, že jsme první generace mužů, kteří mohou mít erekci, kdy se jim zlíbí. Což je jeden z největších medicínských objevů, který byl doposud realizován,“ domnívá se sexuolog z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN Zlatko Pastor.

Jak sildenafil (Viagra) funguje? „Sildenafil podporuje prokrvení topořivých těles penisu tím, že blokuje účinek enzymu (fosfodiesterázy -5), který rozkládá látku, která způsobuje rozšíření uvedených těles,“ vysvětlil Zvěřina.

Do té doby byli muži podle něj odkázáni na léky s efektem na úrovni placeba. „Vynález Viagry znamenal vpravdě jakousi revoluci v léčení poruch erekce a právem bývá přirovnáván k vynálezu ženské hormonální antikoncepční tablety,“ potvrdil sexuolog Radim Uzel.



Jednalo se o první lék svého typu nejen v Česku, ale i ve světě. V Česku sklidil příznivé ohlasy. Podle Pastora v Česku tou dobou už panovala poměrně liberální atmosféra. O sexuálních tématech se tak svobodně informovalo i ve sdělovacích prostředcích. „Kupodivu se neozvaly ani tradičně konzervativní organizace a církve, jak tomu bylo při vynálezu takzvané „potratové“ tablety (mifepriston),“ dodal Uzel.

Zdravotní omezení Lékaři nedoporučují sildenafil užívat mužům s pigmentovou degenerací sítnice či s těžšími poruchami srdečního rytmu. Mezi nejzávažnější kontraindikace patří užívání některých léků na srdečně-cévní onemocnění. Lék je vázaný na lékařský předpis. Podle odborníků mohou nastat vedlejší účinky jako zrudnutí obličeje, pocit ucpaného nosu nebo menší bolesti hlavy.



Pro mnoho mužů se tak modrá tabletka stala běžnou volbou, stejně jako se Viagra stala synonymem pro všechny léky na erektivní dysfunkci. Svůj „monopol“ si udržela přibližně deset let, než se na českém trhu začaly objevovat další léky podobného typu. Ty jsou podle odborníků podobně účinné, liší se rychlostí nástupu a délkou účinku. Podle některých expertů mohou být jejich účinky ještě dlouhodobější.



V současnosti si tak čeští muži trpící erektivní dysfunkci mohou vybrat ze čtyř perorálních léků na předpis. A počet jejich uživatelů stále stoupá. „Je to dáno zejména neustále se snižující cenou. Kromě původního nositele licence, kterým je společnost Pfizer, existují četní další výrobci a konkurence pochopitelně cenu snižuje,“ přiblížil Uzel.

Podle Pastora se pak k těmto lékům neuchylují primárně muži s erektivní dysfunkcí, ale spíš ti, u kterých se dysfunkce teprve rozvíjí. Žádný „typický“ uživatel pak podle odborníků není. „Poruchami erekce trpí muži všech věkových kategorií, žádný typický profil tedy neexistuje,“ uvedl Zvěřina. Podle něj má však zkušenost s podobnými léky čtvrtina dospělých mužů.



Léky na erektivní dysfunkci - sildenafil (Viagra) - tadalafil (Cialis) - vardenafil (Levitra) - avanafil (Spedra)

Odborníci pak účinnost sildenafilu odhadují na 80 až 95 procent. „Léky nezvyšují sexuální touhu nebo libido. Musí tam být sexuální stimulace,“ dodává Pastor. K potravinovým doplňkům je pak velmi skeptický. „Když jsou účinné, tak působí pouze na úrovni placeba,“ komentoval.



To potvrzuje i Zvěřina. „Účinnosti Viagry a podobných léků jistě potravinové doplňky nedosahují,“ řekl. Podle něj sice mohou podporovat sexuální funkce, nejsou však klinicky testované a jejich složení není ověřováno.



Podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo za 20 let do ČR dodáno do lékáren a dalších zdravotnických zařízení přes 1,6 milionu balení Viagry.



