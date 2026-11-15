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Věznice přivítají návštěvníky z řad veřejnosti, o prohlídky byl enormní zájem

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  7:28
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Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vězeňská služba České republiky chystá historicky první dny otevřených dveří....
Vězení v Pardubicích
„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je...
Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
33 fotografií
Zájemci z řad veřejnosti se v neděli poprvé hromadně podívají za zdi českých věznic. Koná se totiž celorepublikový den otevřených dveří, kterým chce Vězeňská služba představit svou práci. Lidí se za mříže snažilo dostat tolik, že při spuštění registrací přestaly bezpečnostnímu sboru fungovat webové stránky. Poté se velmi rychle zaplnilo všech 8398 nabízených míst. Prohlídky se uskuteční také ve středu 25. listopadu.

Vězeňská služba přislíbila návštěvníkům možnost nahlédnout do ubytovacích prostor vězňů, kulturních a vzdělávacích místností či na pracoviště odsouzených. „Děkujeme za zájem, byl ohromný. Na každého se ale dostat nemohlo. Prohlídky budou probíhat v běžném provozu, proto musí být z bezpečnostních důvodů kapacita omezena,“ vysvětlila minulý pátek poté, co se její facebookový profil začal plnit vzkazy od neuspokojených žadatelů.

Z příspěvků zájemců na facebooku vyplývá, že k největším lákadlům patřila věznice Mírov na Šumpersku, kde se v někdejším středověkém hradě nachází i oddělení pro doživotně odsouzené. „Mám Mírov, super!“ pochlubil se úspěšný uchazeč.

Zájem o den otevřených dveří ve věznicích překvapil. Termíny zbyly jen ve dvou

„Chtěli jsme na Mírov s manželkou“

„Chtěli jsme na Mírov s manželkou. Nešly by přidat další termíny?“ ptal se jiný. Další se zase podivoval nad tím, že Mírov byl „vyprodaný“ dřív než lístky na koncert populárního zpěváka. Naopak nejdéle zůstávala volná místa na exkurze ve vězeňských objektech Drahonice a Nové Sedlo, které se nacházejí na Lounsku.

Všechny prohlídky jsou zdarma. Zájemci vzkazovali Vězeňské službě, že by si za ně rádi zaplatili. Vadilo jim také, že jeden člověk nemůže zároveň zaregistrovat nikoho dalšího, takže se stávalo, že jeden člen rodiny získal místo v jiné věznici než druhý.

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.
Vězeňská služba České republiky chystá historicky první dny otevřených dveří. Pro veřejnost se otevře i věznice v Opavě, kde se nacházejí také cely nejpřísnější nápravné skupiny pro odsouzené ženy. „Z bezpečnostních i hygienických důvodů se návštěvníci nedostanou všude,“ podotkla mluvčí Barbora Šumberová.
Vězení v Pardubicích
„Falešná“ cela, kde se kadeti učí zásah proti problémovým vězňům. Cvičí je vedoucí oddělení vstupního vzdělávání Robin Horáček.
33 fotografií

Na exkurze se mohli přihlásit pouze plnoletí lidé bez trestní minulosti, kteří nemají rodinné vazby na vězně ani za nimi nechodí v rámci povolených běžných návštěv. Registrovat se mohli do jediné věznice a na konkrétní čas. Každé přihlášení podléhalo bezpečnostnímu ověření a schválení, potvrzení účasti zasílala Vězeňská služba do několika dní.

V předstihu upozorňovala, že účastníci prohlídek musejí počítat s bezpečnostní kontrolou - do vězeňských areálů nemohou projít s mobilním telefonem, fotoaparátem, chytrými hodinkami ani dalšími nepovolenými elektronickými či záznamovými zařízeními.

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Věznice přivítají návštěvníky z řad veřejnosti, o prohlídky byl enormní zájem

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