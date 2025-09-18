Škola tvrdých chlapů. Kde se budoucí dozorci učí poutat i zahánět vzpouru

Opravdový dozorce. Vedle vzdělávacího střediska ve Stráži pod Ralskem stojí místní věznice. Zdejší strážný už má výcvik samozřejmě za sebou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Lánský
  15:00
Spoutat vězně, zahnat vzpouru i odřezat oběšence. To vše se učí budoucí dozorci v simulované věznici ve Stráži pod Ralskem. Reportéři iDNES.cz dostali možnost si jejich výcvik ve zkrácené verzi vyzkoušet.

Čelem na stěnu! Nohy od sebe! Hřbety rukou na zeď! Dozorce chrlí povely a já šňupu kyselou omítku na potem nasáklé zdi. Mohutná ruka mě tlačí na stěnu. Na zápěstí mi cvaknou náramky. „Bolí co?“ uculí se bachař, když mi kolenem přitlačí na zadní stranu stehna.

Má pravdu, téměř se podlomím. „Tam je tlakovej bod,“ vysvětluje. Cvakají i pouta na nohou. Kov proti kosti studí a tlačí. Chci udělat krok, ale div neupadnu na zem. Na řetízku si mě vede jako psa. Sebevědomí? Na nule. Ale zážitek nemusí být příjemný, hlavně když bolí, jak se říká. Pak se ale role obrací. Já dostávám klíčky od pout a můžu si chvíli hrát na dozorce.

Hlavně nestát k oběšenému čelem. Tělo ze sebe, kulantně řečeno, po odříznutí vypustí obsah žaludku.

Škola tvrdých chlapů. Kde se budoucí dozorci učí poutat i zahánět vzpouru

Spoutat vězně, zahnat vzpouru i odřezat oběšence. To vše se učí budoucí dozorci v simulované věznici ve Stráži pod Ralskem. Reportéři iDNES.cz dostali možnost si jejich výcvik ve zkrácené verzi...

