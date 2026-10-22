Ševčík se ve Sněmovně utrhl na Šebelovou. Vezměte si menopauzu, vzkázal jí

„V okamžiku, kdy předsedkyně našeho klubu Šebelová žádala ve 23:16 o pauzu, zjevně ‚unavený‘ poslanec Ševčík na ni začal pokřikovat, ‚ať si vezme menonapuzu‘. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas. Šel jsem se jí s dalšími kolegy (včetně Martina Kupky, díky za to) přirozeně zastat a požadoval jsem od poslance Ševčíka, aby se paní Šebelové omluvil,“ popsal Rakušan na sociálních sítích.
Do výměny názorů se následně zapojil i Tomio Okamura (SPD), který však podle Rakušanových slov místo apelu na Ševčíkovu omluvu začal opoziční poslance dehonestovat. „Na místo státnického přístupu jsem se dočkal řevu prokládaného slovem ‚vole‘ a urážek,“ uvedl Rakušan, podle něhož situace překročila všechny meze.
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Poslanci budou jednat o návrhu státního rozpočtu, začali ale interpelacemi
Celou věcí se nyní bude zabývat mandátový a imunitní výbor. „Je potřeba, aby se tím výbor zabýval,“ uvedla pro iDNES.cz Šebelová (STAN). Podle poslankyně nejde o ní, ale o to, že takové chování nesmí být promlčeno. „Tento způsob chování, nejen k ženám, ale obecně, nesmíme normalizovat, nesmíme to přejít mlčením,“ míní s tím, že by po verbálních útocích mohly přijít i ty fyzické.
Hrubnutí politické scény považuje za problém i Rakušan. „To, jakým způsobem se představitelé stávající vládní koalice chovají ke svým názorovým oponentům, jakým způsobem se chovají k ženám, nás kulturně vrací o desítky let zpátky. Nehodlám se s tím smířit,“ dodal.
Redakce iDNES.cz shání reakce Ševčíka a Okamury.
Incident z včerejšího pozdního večera zaměstnal poslance i dnes ráno. Jednání Sněmovny začalo projednáváním odpovědí členů vlády na písemné interpelace. Jako první si vzal slovo šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka a chtěl prvotně řešit, aby se Okamura a Ševčík omluvili za své chování.
Místopředseda Sněmovny za Motoristy sobě Jiří Barták ale Jurečku přerušil, že na programu jsou interpelace a nenechal ho doříci výzvu k omluvě politikům SPD.