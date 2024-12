Jako první novinku zkusí tři věznice: Rýnovice, Liberec a Příbram. „Jde nám o to vytvořit takové prostředí, aby motivovalo mladé lidi u nás zůstávat. Do tří let služby nám odchází 25 procent nově přijatých příslušníků a zaměstnanců. To je vysoké číslo,“ řekl MF DNES Michailidis.

Jestli z deseti a půl tisíce lidí, tedy všech našich příslušníků a zaměstnanců, selžou za rok dva, tak je to podle mě snesitelné riziko.