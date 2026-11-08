Jsou to mikroskopické organismy, které ročně celosvětově napáchají miliardové škody. Nezabíjejí ale lidi, nýbrž rostliny. Z české krajiny nám už kvůli nim prakticky zmizely jilmy, plošně odumírají jasany, podél řek vymírají olše a nyní jsou v ohrožení i cenné modříny. A to vše jen proto, že jsme si tyto vetřelce nevědomky sami dovezli. Výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích funguje jako věznice s maximální ostrahou. Pod zámkem, ve sterilním prostředí tu vědci drží stovky kmenů těch nejnebezpečnějších rostlinných patogenů planety: mikroskopických parazitických hub a řasovek.
Dokonalým příkladem je plíseň olšová. Do Evropy byla ke konci minulého století dovezena neznámá plíseň ze Severní Ameriky. Zkřížila se zde s již zavlečeným hybridním druhem a výsledkem je extrémně rychle se šířící patogen.