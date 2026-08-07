Obvodní soud pro Prahu 2 uznal muže vinným z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci v souběhu s výtržnictvím. Za rasisticky motivované jej poslal na dva roky do věznice s ostrahou. Informoval o tom server Romea.cz.
Jeden z incidentů se odehrál loni 8. prosince v pražské Korunní ulici. Sarah a Deny, kteří společně připravují podcast serveru Romea.cz DC cast, tehdy odcházeli z natáčení. Před sídlem organizace je muž podle rozsudku bez předchozího konfliktu začal rasisticky urážet a vyhrožovat jim zabitím.
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„Muž následně Denyho fyzicky napadl. Udeřil ho pěstí do obličeje, chytil pod krkem, kopl do nohy a povalil na zem, kde se ho snažil opakovaně bít pěstmi do obličeje,“ napsal server Romea.
Podle rozsudku ho opakovaně bil a sahal k pouzdru opasku, ze kterého vypadl menší nůž. „Ty zm*de c*kánskej, já tě bodnu, já tě zabiju,“ vyhrožoval podle rozsudku Denymu. Napadenému se podařilo útočníkovu ruku zachytit a zabránit pokračování útoku. Muž pak dvojici pronásledoval.
Soud se pak také zabýval událostí z loňského července, která se odehrála na pražském náměstí Míru. Obžalovaný tam dle rozsudku rasisticky napadal dalšího Roma. Udeřil jej do obličeje a rozsekl mu ret. V útoku mu zabránili projíždějící policisté, ani před nimi však podle soudu s urážkami nepřestal. „Vypadni, zku*vysynu, slyšíš, ty c*kánská špíno.“
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Muž byl dříve čtyřikrát pravomocně odsouzen za výtržnictví. U soudu se podle ředitelky organizace In IUSTITIA Kláry Kalibové snažil svou agresi vysvětlit údajným čipem v hlavě, soud však této obhajobě neuvěřil. Organizanice IUSTITIA napadené u soudu zastupovala.
Sarah i Denny pro server Romea.cz uvedli, že po rozsudku cítí zadostiučinění a úlevu. Soud muži kromě vězení nařídil také protialkoholní léčení ústavní formou a náhradu nemajetkové újmy všem třem poškozeným. Obžalovaný se proti rozsudku bezprostředně odvolal.