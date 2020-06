Návštěvy ve věznicích pouze pro dospělé, děti nemohou za svými rodiči

Eliška S. žije v Praze společně s její dcerou a nevlastním synem. Dětem je 8 a 19. Rodině však chybí manžel a otec, který je ve vězení. Ten se podle slov Elišky za mříže dostal kvůli svému podnikání. Odsezeno má 9 měsíců ze 7 let.

Rodinu však tato skutečnost nezlomila. Pravidelně za ním chodili na návštěvy a snaží se s ním setkávat co nejvíce to jde. „My jsme semknutá rodina. Na návštěvy za ním chodíme vždycky ve čtyřech - jeho maminka, já, dcera a syn. Ani jedinou návštěvu jsme nevynechali, tedy až doposud,“ popisuje jednačtyřicetiletá žena. Každý vězeň má za normálních okolností nárok na tři hodiny návštěv měsíčně, přičemž se za ním mohou dostavit až čtyři lidé.

Naposledy se viděli 22. února. Od té doby jsou odkázáni na telefonáty přes Skype, a to kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem.

Na problém s návštěvami ve věznicích již 1. června upozornilo občanské sdružení Za branou. To na Den dětí poslalo ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi dopis. Problém je v mimořádném opatření resortu z 18. května, které se vztahuje k Vězeňské službě ČR. Mluví o tom, že na návštěvy do vězení mohou sice blízké osoby, ale ne děti, jak psal i web Česká justice.

Jeden dospělý na návštěvu

„Voláme jednou týdně, nechodíme vůbec, protože na návštěvu může jen jediný člověk a tím pádem bychom přišli pak o hovor přes Skype. Takže by ho dcera vůbec neměla šanci vidět. Takže alespoň voláme, dcera si s otcem povídá, vypráví mu co zažila, ukazuje různá zvířátka a hlavně ho vidí,“ popisuje s tím, že otec a dcera k sobě měli vždycky velmi blízko.

Podle Elišky není současná situace vůbec lehká. „Dceři kontakt velmi chybí, nyní to špatně nese. Večer pláče, ač je jí osm, tak těmto věcem nerozumí. Blbě se mi vysvětluje, v jaké jsme teď situaci,“ povzdechla si matka.

„Důvodem je pravidlo jeden návštěvník, jeden odsouzený. Děti do 15 let nemohou do věznic vstupovat samostatně. A kvůli zmíněnému pravidlu nemohou v doprovodu na návštěvní místnost za odsouzeným rodičem,“ uvádí v dopise předseda Za branou Jan Frank.

Občanské sdružení Za branou, z. s. Milé děti odsouzených rodičů,

dnes je Mezinárodní den dětí, myslíme na Vás. Do věznic za nimi ještě stále nemůžete. Brzy to budou 3 měsíce. My se domníváme, že by se s tím mělo a dalo něco dělat. A tak jsme panu ministru zdravotnictví napsali dopis. Uvidíme, třeba to pomůže. Vaše Za branou :)



Vážený pane ministře, 6 1

„Děti mohou (i přes častá doporučení nemocnic, aby šlo o děti starší 10, či 12 let) od 25. května na návštěvy za pacienty do nemocnic a do zařízení sociální péče, která jsou nepochybně na žebříčku rizikovosti z pohledu šíření jakékoli nákazy výše než věznice. Odsouzení rodiče jsou od března tohoto roku odkázáni toliko na písemný, telefonický, někteří na ‚skypový‘ kontakt se svými dětmi,“ dodává v dopise. Podle Franka na dopis ministerstvo od 1. června vůbec nereagovalo.

Redakce iDNES.cz ve věci resort oslovila. Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví uvedla, že se věcí bude v úterý 9. června zabývat pracovní skupina. „Přesně toto bude řešit pracovní skupina pro uvolňování,“ reagovala s tím, že výsledek jednání dá vědět později. Je tak možné, že děti budou mít možnost se téměř po třech měsících setkat osobně se svými rodiči.

Věcí se chce podle České justice zabývat také Monika Šimůnková, zástupkyně ombudsmana. „Zástupkyně se s tímto problémem setkala v rámci systematických návštěv a bude se tím zabývat,“ sdělila portálu mluvčí úřadu Iva Hrazdílková.



Kontakt s rodičem je však důležitý

Podle psychologa Martina Galbavého ze spolu Za branou je problém, když se díte se svým rodičem nesetká fyzicky téměř 3 měsíce. Obzvlášť pokud dříve mělo dítě kontakt pravidelný. V České republice je podle něj přibližně 2 tisíce dětí, kteří se nyní se svým rodičem nemohou vidět osobně.

„Odloučení od rodiče je pro dítě vždy problematické. Dítě se rodí do světa, kde rodiče jednoduše existují. Ti vytváří primární vztahový vzorec a pocit bezpečí. Zvláště u malých dětí je ono narušení problematické,“ podotkl Galbavý.

„Hlavně první princip byl v době koronaviru značně narušen. Svět se stal méně předpověditelný. To u dětí zvyšuje tenzi a stres. Ten malé dítě redukuje opět přes blízkou osobu, nejčastěji rodiče. A tak se nám kruh uzavírá. Rodiče jsou pro dítě velice důležití,“ dodal a zdůraznil, že se zejména o předškoláky.

Podle spolku Za branou ministerstvo zdravotnictví nepřesně vyhodnotilo, co nařízení v praxi bude znamenat. „Víme o rodinách, kde si i pravidelní návštěvníci svých blízkých ve věznici řekli, že vzhledem k nastaveným podmínkám raději ještě počkají, budou dál psát, volat a skypovat. A to hovoříme o dospělých osobách,“ podotkl Galbavý.

Řešením mohou být návštěvy ve dvojici. „Dospělá doprovázející osoba a jedno dítě. Je to kompromis. Vím, že to není ideální, ale byla by to možnost kontaktu,“ dodává. Podle něj by bylo taktéž dobré, pokud by se návštěvy mohli rozdělit. Pro případy, kdy mají vězni více dětí.

Kvůli koronaviru totiž byly návštěvy ve věznicích od 14. března zakázané. Opět se povolily 23. května podle nařízení ministerstva zdravotnictví.

„Na návštěvu vězněné osoby může přijít pouze jedna dospělá osoba. Uspořádání stolů pro návštěvy bude v jedné řadě, u jednoho stolu budou sedět jen dvě osoby, vzdálenost mezi osobami v řadě musí být dva metry. Stoly budou vybaveny ochrannými a odnímatelnými zábranami z plexiskla,“ uvádí Vězeňská služba ČR pokyny na návštěvy na svém webu. Není povolen žádný fyzický kontakt, je nutné mít ochranné prostředky.