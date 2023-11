O vězení venku nemluvíme. Jak Tereza po propuštění získávala zpět důvěru dcery

„Brala jsem drogy. Patnáct let. Abych na ně měla, kradla jsem. Kromě ničení kódů na oblečení mě Anežka u ničeho špatného neviděla. Ulici se mnou nezažila. Peníze jsem si dělala dopoledne, když byla Anežka ve školce, abychom pak mohly jít do divadla, do kina, do zoo. Ale musela cítit, že dělám věci, které nejsou správné,“ říká Tereza.