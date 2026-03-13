Většina Čechů pravidelně necvičí, sport mohou zpřístupnit i alternativní způsoby financování

Češi patří mezi 10 nejvíce pravidelně cvičících národů v EU. Cvičí především mladí, většině celkové populace se ale pravidelně cvičit nedaří. Nejraději máme procházky a výšlapy do hor, cyklistiku, plavání či běh. Financování sportu představuje investici nejen do našeho zdraví, ale zároveň i do naší ekonomiky. Některé obce a městské části vedle klasických dotací podporují mladé sportovce i napřímo pomocí specializovaných programů.

Závody Ironkids v Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Sport patří mezi oblíbené aktivity mnoha mladých Čechů. Z průzkumu Eurobarometr vyplývá, že s nižším věkem roste i podíl pravidelně cvičící populace. Podle dat České unie sportu je 21 % dětí a mládeže do 24 let členy sportovních organizací. Tento údaj se však liší regionálně – největší podíl mladých členů zaznamenává českobudějovický okres, nejmenší pak Brno-venkov. Velký rozdíl je i mezi chlapci a děvčaty – z chlapců je členy organizovaného sportu 26,7 %, z dívek pouze 15,1 procent.

Mapa sportujících dětí a mládeže podle okresů

Sport není jen výdaj, je to i investice

Sport je nejen oddychovou aktivitou a podmínkou pro zdravý život, ale také klíčovou ekonomickou investicí. Podle studie Deloitte vypracované pro Národní sportovní agenturu vygeneruje každá jedna koruna vložená do sportu 2,4 koruny – díky prevenci onemocnění a předčasných úmrtí, zvýšené výkonnosti na pracovišti, vyššímu prodeji sportovních produktů či vzniku nových pracovních míst.

Podle Českého statistického úřadu v letech 2015 až 2023 vzrostly výdaje českého státního rozpočtu na sport – a to v absolutních číslech i podle podílu na státním rozpočtu či HDP. Za toto období se více než zdvojnásobily finance jak na všeobecnou sportovní činnost, tak na českou sportovní reprezentaci. Ta v roce 2023 představovala 34,8 % státních sportovních výdajů.

Výdaje ze státního rozpočtu na sport

„Příspěvky státu jsou důležité, ale většinu nákladů nesou rodiče a obce,“ upozorňuje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí (SMOČR) Radka Vladyková. „Žádný olympionik se nenarodil na olympiádě. Narodil se v nějakém městě či obci a své první úspěchy slavil na obecní infrastruktuře za peníze obcí a rodičů,“ dodává.

Zatímco v roce 2023 šlo ze státního rozpočtu do sportu 8,6 miliard korun, podpora územních celků představovala 24,3 miliard korun, vyplývá z dat MONITOR Státní pokladny poskytnutých od SMOČR. Podle Vladykové i tato částka představuje jen část skutečné podpory ze strany samospráv. „Přesnou částku nelze jednoduše vyčíslit, obce se totiž na rozvoji sportu podílejí i dalšími způsoby – například prostřednictvím škol a školských zařízení, zvýhodněného či bezplatného přístupu ke sportovištím, skrze městské organizace či investice do širší infrastruktury, jako jsou cyklostezky. Podpora se netýká jen dětí, ale lidí všech generací. V poslední době i výrazně roste podpora seniorů, například nákup plavenek, cvičení a podobně. To nejcennější, co si můžeme uspořit na důchod, jsou naše svaly a naše zdraví,“ dodává Vladyková.

Sport můžeme financovat i jinak

Některé samosprávy využívají také alternativní metodu podpory, jak ji nabízí například projekt Corrency. Skrze tento program samosprávy rozhodnutí o výši podpory pro jednotlivá sportoviště přenechávají místním. Ti obdrží určité množství kreditů, takzvaných correntů, které jim pokryjí polovinu nákladů, jež by jinak zaplatili na sportovišti. Například ze vstupu na bazén za 200 korun se dá pomocí 100 correntů uplatnit poloviční sleva.

Obyvatelům i samosprávě tato metoda umožňuje podpořit podniky přímo podle reálného zájmu – od restaurací přes prodejny až po sportoviště. Podle výkonného ředitele Corrency Filipa Nováka jde asi polovina correntů právě do sportovních aktivit. „Naše data v zásadě říkají, kam plynou veřejné peníze na dětský sport, pokud o jejich umístění rozhodují přímo rodiče. K interpretaci je samozřejmě potřeba pár dodatků, například vysoké umístění plavání je způsobeno velkým zájmem o plavání kojenců, naopak děti v malých městech se špatně dostávají k hokeji, pokud tam nemají zimní stadion,“ dodává Novák.

Přehled sportů podporovaných v projektu Corrency v roce 2024
Přehled sportů podporovaných v projektu Corrency v roce 2025

Přehled sportů podporovaných v projektu Corrency v letech 2024 (vlevo) a 2025 (vpravo)

„V projektu Corrency jsme měli v roce 2025 kapacitu plně naplněnou. I proto jsme pro rok 2026 finanční limit podpory navýšili. Je pro nás důležité, aby si co nejvíce dětí mohlo dovolit sportovat a vyrůstat v prostředí, které je vede k pohybu a férovosti,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. Podobný efekt vnímá i starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová: „Rostoucí zájem rodičů nás utvrzuje v tom, že tato forma podpory má konkrétní dopad – pomáhá dětem zůstat aktivní, rozvíjet jejich talent a trávit volný čas smysluplně a bezpečně. Zároveň podporuje místní kluby, které jsou důležitou součástí života našeho města.“

Mladí mají nejraději fotbal, dospělí procházky

Podpora formou Corrency byla u sportujících dětí nejčastěji využita na fotbal (23,3 % v roce 2024). I podle dat MultiSport Indexu ze stejného roku je právě fotbal u dětí nejčastějším sportem (20 %). Následuje tanec, plavání, florbal, fitness či atletika. U dospělé populace pak mezi nejoblíbenější formy pravidelného sportu patří procházky a výšlapy do hor, cyklistika, plavání či běh.

Zhruba desetina Čechů se pravidelně věnuje i různým formám lyžování či snowboardingu. Do budoucna ale tyto oblíbené sporty ohrožuje úbytek sněhu v důsledku klimatických změn. Pro letošní ročník lyžařské akce Jizerská 50 T-Mobile ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem speciálně zařídili síť senzorů a meteostanic, která pomohla závodníkům v reálném čase monitorovat sněhové podmínky. Dále také teplotu, vlhkost vzduchu či rychlost větru. V létě ji budou moci využít i turisté a cyklisté.

„Podporu sportu vnímáme i jako obrovskou příležitost nasměrovat všechny zákazníky napříč generacemi nejen k fyzickému pohybu, ale také jako významnou součást duševního zdraví, možnost prezentovat technologické inovace a také edukovat. I proto se na naše aktivity snažíme přirozeným způsobem napojit udržitelnou linku a kromě ekologických vosků na běžky nebo opakovaně použitelných vaků na oblečení pro závodníky vyzýváme k zapojení i samotné účastníky například tím, že na místo mohou přinést starý telefon k recyklaci,“ říká expertka sponzoringu společnosti T-Mobile Lucie Komárková.

Co brání Čechům sportovat? Málo času či peněz

Podle Eurobarometru většina Čechů a Češek od 15 do 24 let cvičí pravidelně, ale o celkové populaci to bohužel neplatí. I tak si vedeme lépe než průměr Evropské unie. Zatímco u nás cvičí alespoň s nějakou pravidelností 44 % populace, průměr EU je pouze 38 %. V tomto srovnání se umisťujeme na 8. místě. Nejlepších výsledků dosahují Finové se 71 procenty.

Největší překážkou pro Čechy k tomu, aby sportovali pravidelněji, je podle Eurobarometru nedostatek času (46 %) či slabá motivace (25 %). Dalších 22 % populace se zároveň potýká s handicapem a 9 procent Čechů si nemůže dovolit více sportovat kvůli vysoké ceně. Zmíněná studie Deloitte poukazuje na skutečnost, že více sportují právě lidé z vyšších socioekonomických tříd. V Jihlavě podle náměstka primátora Richarda Šedivého mohla k nárůstu počtu sportujících dětí přispět sleva v podobě Corrency: „V roce 2025 sportovní kluby a spolky evidovaly o 236 sportujících dětí více než v roce předchozím. Tedy asi o pět procent.“ Dodává ale, že přesný efekt uvidí až v dlouhodobém horizontu. „V každém případě je velmi pozitivní, že děti sportují více, a o to nám jde,“ uzavírá Šedivý.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Írán na Turecko vypálil další raketu. Na základně Incirlik se rozezněly sirény

Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna...

Na turecké vojenské základně Incirlik se v noci na pátek rozezněly sirény. Na sociálních sítích se také objevily letícího zářícího objektu. Turecké ministerstvo obrany později potvrdilo, že síly NATO...

13. března 2026  9:09,  aktualizováno  12:05

OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Na dohled Vyšehradu získala Praha nový most, který bude sloužit pěším, tramvajové a autobusové dopravě, cyklistům a Integrovanému záchrannému systému. Díky tomu se metropole dočká nových spojení...

13. března 2026  12:01

Neoliberální a neomarxistické kecy, přeli se poslanci kvůli podpoře bydlení

Neoliberální a neomarxistické kecy, přel se Bartoš s poslancem ODS kvůli bydlení

Na mimořádné schůzi na žádost koalice ANO, SPD a Motoristů sobě poslanci jednají o vládním návrhu změny zákona o podpoře bydlení. A do sebe se pustili poslanci, kteří byli společně v pětikoalici....

13. března 2026,  aktualizováno 

Posun v případu ukradených motorů za 35 milionů. Část se jich našla v Německu

ilustrační snímek

Loňský případ krádeže skoro stovky motorů za 35 milionů korun má pokračování. Asi pětinu zboží se kriminalistům podařilo najít v Německu. Jednapadesátiletý cizinec coby šofér na Trutnovsku nahlásil,...

13. března 2026  11:51

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Kriminalisté se zabývají případem týrání koček v Teplicích.

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě o velikosti 2+1 pětadvacet koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže,...

13. března 2026  9:58,  aktualizováno  11:37

Advokát z bitcoinové kauzy čelí kárné žalobě. Neprověřil původ kryptoměny

U Městského soudu v Brně pokračuje projednávání kauzy kolem přidělování...

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze, a to v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Uvedla to mluvčí komory Iva Chaloupková. Titz...

13. března 2026  11:35

Většina Čechů pravidelně necvičí, sport mohou zpřístupnit i alternativní způsoby financování

Slavný Ironman pokračoval v Hradci Králové dětskými závody Ironkids.

Češi patří mezi 10 nejvíce pravidelně cvičících národů v EU. Cvičí především mladí, většině celkové populace se ale pravidelně cvičit nedaří. Nejraději máme procházky a výšlapy do hor, cyklistiku,...

13. března 2026  11:17

Proti protestům zakročíme ještě tvrději, hrozí revoluční gardy a blokují internet

Protesty v Teheránu (9. ledna 2026)

Íránské revoluční gardy v pátek varovaly, že reakce na případné protivládní protesty bude tvrdší než v lednu, kdy byly zabity tisíce lidí. S prohlášením přišly v době americko-izraelských úderů, na...

13. března 2026  11:16

Vyhraje Sbormistr, nebo Franz? Jak se letos sází na vítěze Českých lvů

Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Zajímavá situace nastala v sázkách na filmové ceny Český lev. Zatímco bookmakeři společnosti Chance, kteří vypisují kurzy, tipují výhru snímku Sbormistr, sami sázející se začali přiklánět k vítězství...

13. března 2026  11:12

V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Armáda hlásí čtyři mrtvé

Americké letadlo KC-135R Stratotanker odlétající z letiště ve Skotsku. (2....

Spojené státy na pozadí nynějších válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135, který se zřítil na západě Iráku. Regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM)...

12. března 2026  23:10,  aktualizováno  13. 3. 11:11

Víkendové počasí rozdělí Česko. Mapa ukazuje, kde bude 16 stupňů a kde nasněží

Lipno pomalu odtává, ale ledová krusta ještě zůstává (6. března 2026)

Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku na dvě části. A skoro přesně na historické země. Zatímco v Čechách bude na horách sněžit, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji.

13. března 2026  11:10

Obnovení řidičáku šoférovi nevyšlo. Při závěrečné zkoušce v autoškole nadýchal

ilustrační snímek

Nečekaný konec měla běžná silniční kontrola vozidla autoškoly v Českém Krumlově. Řidič, který vykonával závěrečnou zkoušku, nadýchal 1,3 promile alkoholu. Přitom za řízení v opilosti byl v minulosti...

13. března 2026  10:46

