U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicetimetrová větrná elektrárna. Incident se obešel bez zranění, vyřadil však z provozu internetový vysílač. Příčiny neštěstí zjišťuje policie, radnice už požaduje prověření bezpečnosti ostatních větrníků v lokalitě.
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Na Přerovsku spadla větrná elektrárna, příčinou je patrně souhra závady a větru
Filip Turek (Motoristé sobě) v reakci pro iDNES.cz situaci označil za symbolickou: „Je to poněkud symbolické, jakoby tato událost ukázala, že jsem svůj pomyslný boj s ‚větrnými mlýny‘ vyhrál. Bez nadsázky ovšem tuto situaci nikomu nepřeji a jsem především rád, že nikdo nebyl zraněn,“ sdělil politik.
Kriticky se na síti X vymezil Patrik Nacher. „Asi vítr Máchale... Je potřeba si uvědomit, že k zemi šel 30 metrů vysoký kolos. Asi foukalo moc,“ začal. Zastal se také obcí, které výstavbu dalších věží odmítají: „A to obce, které se brání instalaci větrných elektráren (vysokých nikoliv pouze 30, nýbrž až 250 metrů) v blízkosti obydlí, líčí kupříkladu Komora OZE pomalu jako líhně dezinformátorů. Kde máme ekology a další hlasité zastánce masivního rozvoje větrné energetiky nyní?“
Pád stavby vyvolal polemiku
Do debaty se zapojil například spolek Chraň domov svůj. Ten ve svém příspěvku na Facebooku poukazuje na možná úskalí: „Událost ale přirozeně otevírá otázku, kterou bychom neměli přehlížet: jaká jsou skutečná rizika a náklady spojené s provozem těchto zařízení?“ Spolek zároveň dodává, že „žádná technologie není bez rizik a vedle očekávaných přínosů je nutné otevřeně hovořit také o bezpečnosti, spolehlivosti a dopadech na okolí.“
Česká společnost pro větrnou energii však upozorňuje na kontext tohoto konkrétního zařízení. Šlo totiž o přibližně třicet let starou elektrárnu výrobce Bonus, který produkci ukončil již v roce 2005, větrné elektrárny tohoto výrobce navíc nikde jinde v Česku nestojí.
Policie pak uvedla, že zařízení bylo již od začátku července odstaveno z provozu kvůli poškození táhla v lopatkách. Předběžným spekulacím se po dobu probíhajícího odborného šetření vyhýbá i starosta Potštátu René Passinger.
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Podle předsedy České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michala Janečka jde o vůbec první pád větrné elektrárny v historii tuzemska a označil jej za „anomálii“. Společnost rovněž popisuje, že se elektrárny standardně staví 500 až 800 metrů od obytné zástavby.
Redakce iDNES.cz s žádostí o vyjádření oslovila ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) i jeho předchůdce Petra Hladíka (KDU-ČSL), do vydání textu však ani jeden z nich nereagoval.