Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Ministerstvo životního prostředí řeší, jak daleko mohou obří větrné elektrárny stát od obydlí lidí. Mnozí se totiž bojí nekontrolovaného rozvoje větrníků a vlivu na jejich život.

Dvaapůlkrát vyšší, než je katedrála sv. Víta. O 100 metrů vyšší, než jsou chladicí věže Temelína. Jako čtyři petřínské rozhledny na sobě. Dokonce o 30 metrů vyšší než Žižkovský vysílač. Až 250 metrů vysoké budou větrné elektrárny, které mají v následujících letech vyrůst v celém Česku. Vyplývá to z politického závazku Česka, který učinila už předchozí vláda, aby dostála svému slibu zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a nepřišla o 90 miliard korun z evropského fondu obnovy. Zatímco v EU tvoří větrná energie průměrně 20 procent mixu, v Česku je to pouhé jedno procento.

U nás fouká stabilní vítr až ve vyšších výškách. Aby se elektrárna vyplatila a vyrobila dost proudu, musí být vysoká a mít dlouhé lopatky.

