„Obě vozidla představují ikonické modely své doby a patří do kategorie historických vozidel, což činí tuto dražbu výjimečnou. Automobily byly zajištěny Policií ČR v rámci trestního řízení. Finanční prostředky získané jejich prodejem jsou následně využívány k odškodnění poškozených,“ popsal mluvčí Krátoška s tím, že dražbu ministerstvo pořádá prostřednictvím Centra zajištěných aktiv.
Americká vozidla jsou v Česku zaregistrované jako veteráni. Chevrolet Corvette z roku 1959 má částečně zrenovovaný interiér s nově čalouněnými sedadly, vůz také disponuje chromovaným nárazníkem. Model z roku 1959 je také vůbec prvním typem sportovního vozu, který tato americká automobilka vyráběla. Vyvolávací cena je 2,8 milionu korun.
Ford Mustang z roku 1967 má také zrenovovaný interiér a chromované části, avšak motor je nekompletní. Cenu začíná na 344 000 korun. „Namontován je blok motoru, kliková hřídel, hlava motoru, sací a výfukové svody. Písty a ojnice jsou demontovány,“ píše se ve zveřejněném technickém zhodnocení vozidla.
Tento ikonický americký veterán je také znám jako „pony car“, jedná se o sportovní kupé s typicky dlouho kapotou. Ford tento typ představil poprvé v roce 1964.
Dražba se podle mluvčího ministerstva Krátošky uskuteční od 6. do 10. února v areálu Vlkov u Osové Bítýšky v okrese Žďár nad Sázavou. „Možnost přihlášení do dražby je otevřena nejpozději do 6. února do 13:00 hodin, po tomto termínu se již nebude možné dražby účastnit,“ upozornil mluvčí.
