Stát chce kosmonauta, objednal mu i youtubera. Za kampaň dá 15 milionů

Ministerstvo dopravy udělalo první krok k tomu, dostat českého kosmonauta do vesmíru. U státního podniku Centrum dopravních informačních systémů (Cendis) objednalo za bezmála 15 milionů korun kampaň na podporu projektu. Její součástí je i zajištění výcviku a letu dalšího Čecha, kterým by měl být vojenský pilot a kosmonaut „v záloze“ Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. MF DNES to zjistila z registru smluv.