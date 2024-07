Nejednat s Patrioty se nám vymstí. Babiš to doma využije, říká Vrecionová

Ve čtvrtek ráno vystoupí s proslovem v europarlamentu Ursula von der Leyenová z frakce evropských lidovců (EPP), která se uchází o znovuzvolení. Usilovně vyjednává o podpoře frakcí i jednotlivců. Výměnou třeba za sliby ohledně komisařů a jejich vlivu. Vaše strana Evropských konzervativců a reformistů (ECR) zatím nemá jednotné stanovisko. Už víte, jak se budete rozhodovat vy?

Tak jako spousta kolegů, i já čekám na její projev. Právě z něj vyjde najevo, co z jakých jednání opravdu přijala a jak se zachová. My k tomu měli ve středu večer jednání na frakci, s různými státními delegacemi. Ale rozhodně nebudeme postupovat jednotně, hlasování bude svobodné, volné. Chceme dosáhnout toho, aby program na příští období zahrnoval zmírnění zelené politiky.

Je záložní varianta? Nějaké jiné jméno? Evropští lidovci ho podle jednoho z jejich členů Tomáše Zdechovského nemají.

Myslím, že tu není žádný jiný kandidát. Neznám jiné jméno. Neříkám, že se mi to líbí, nejspíš jí to hraje do karet. My se nechceme vymlouvat, ale opravdu uvidíme.

V minulém volebním období jste se v Evropském parlamentu věnovala především zemědělství. Předpokládám, že budete pokračovat v zemědělském výboru. Stojíte o to být v jeho vedení?

Budu v zemědělském výboru a ano, ucházím se o jeho vedení. Volba bude v úterý, jak to dopadne, to nevím. Jako náhradník chci být ještě v LIBE, tam se řeší třeba migrace a bezpečnost, lidi to bude zajímat a já to chci sledovat.

Ukrajina zahájila přístupové rozhovory s EU. Je to především zemědělský hráč, obilnice Evropy. Jsou už plány na to, jak se společná zemědělská politika EU přetvoří? Už dneska na ni jde asi třetina evropského rozpočtu.

Vstup Ukrajiny do Unie nebude určitě nic rychlého. Musíme nicméně nutně začít mluvit o povinném zastropování dotací, bez toho si to nedokážu představit. Těch věcí je tam spousta, ale všechny jsou dílčí, musí se na ně pamatovat už teď při postupných změnách a nejde je vynechat. Ale zastropování dotací je klíčové. To mimochodem musíme dohnat i u nás doma. Největší podniky požerou drtivou většinu dotací, ale naopak je žádoucí, aby se peníze dostaly k těm menším zemědělcům.

Nezasáhne ale proti úpravám lobby Francie, Španělska, Nizozemsko, Itálie s velkými zemědělskými sektory?

I Polsko by mohlo. Nemalujme si to narůžovo. Určitě se to nestane v příštím volebním období. Přístupové procesy se může ještě velmi zkomplikovat, proto je velmi potřebné začít tu cestu nastavovat už teď. A měnit i celou dotační politiku, která je nastavená dost podivně.

Rozvedete to?

Je to zatím hudba daleké budoucnosti, ale je potřeba dotační systém spíš přetvořit v kompenzace. Pokud zemědělec udělá něco, co je pro něj ekonomicky nevýhodné a narušuje to jeho podnikání, například nechá ležet půdu ladem, měl by za to dostat náhradu. Ideálně podle rozsahu takového opatření. Byla bych radši, kdyby to byly kompenzace a ne dotace, kterými nutíme zemědělce zavádět něco, o co nestojí. Jenom jim diktujeme a přidáváme ohromné množství byrokracie. A spousta z těch změn vyplývá z Green Dealu.

Proto taky byli nedávno v ulicích v celé Evropě. Chystá se nějaké řešení, které by nebylo tak vzdálené?

Jsou tu vážné úvahy o takzvané uhlíkové dani. Ta by zrovna českým zemědělcům mohla velmi pomoci. Doprava by se s narůstající vzdáleností prodražila, naopak pokud bude řetězec od zemědělce k zákazníkovi krátký, bude to výhodnější. Místo abychom vyváželi mléko a dováželi sýry, zpracujeme si mléko na sýry doma. Nebo jiný příklad, jablka ze Španělska už nebudou výhodnější než domácí.

Strany EPP, socialisté s reformisty a Renew už uplatnili takzvaný cordon sanitaire (nepsanou dohodu o izolování jiné frakce) při volbě špiček europarlamentu, kam nepřipustili Kláru Dostálovou (ANO), místopředsedkyni Patriotů. V podobné situaci je Evropa suverénních národů, kde zasedá Ivan David (SPD). A vám to mělo hrozit taky, možná v mírnější verzi. A to kvůli Polákům ze strany Právo a spravedlnost. Cítíte, že by kolem vás rostla zeď?

Měli jsme obavu, že v této izolaci zůstaneme. V minulém volebním období jsme byli velmi izolovaní, postupně se to mírnilo, asi jak nás kolegové poznávali a viděli, jak pracujeme. Ale napnuli jsme síly napříč frakcí a vyjednáváme, kde můžeme. Především naše italská skupina, ale snažíme se po vlastních liniích všichni. V jednotlivém vyjednávání je síla.

Takže máte výsledky?

Máme, volba místopředsedů parlamentu vyšla hned pro dva naše kandidáty. Vždycky až na druhý pokus, ale vyšla. A ve středu nám dokonce prošel i kandidát na kvestora, který je přímo z Polska. Kvestoři jsou také ve vedení a řeší dílčí technické a organizační záležitosti, v covidu to bylo třeba zařizování online jednání. Měli jsme to hodně nahnuté, ale vyšlo to. A to jsou dobré signály a podle mě i symboly toho, že jsme se snad už dostali zpoza toho plotu. Jedním dechem dodávám, že tento přístup se mi nelíbí a nerespektuji ho.

Jenom vůči vlastní frakci, nebo i ostatním?

Už tu zkušenost máme a viděli jsme, že spousta kvalitních lidí je úplně odstrčených, ostrakizovaných. Je to nefér, zastupují své voliče. Je něco jiného nepřipustit a neprohlasovat nějakého problematického politika, jehož jednání nebo názory jsou za čarou. Je potřeba si vybírat. Ale opravdu není fér zavřít dveře pro všechny a šmahem. Ale co mi nejvíc na cordon sanitaire vadí, je dvojí metr. V Evropském parlamentu vadí extrémní pravice, ale extrémní levice, která bývá často daleko problematičtější, nevadí.

Vy považujete všechny členy Patriotů pro Evropu, kde jsou čeští zástupci ANO, Motoristů sobě a Přísahy, za extrémně pravicové?

To právě rozhodně ne. Někteří nejsou už ani pravice, ekonomicky jsou spíš doleva. Měli bychom frakci respektovat a umožnit jim být ve vedení europarlamentu aspoň nějak zastoupení. Je to podobné jako v české Sněmovně. Můžeme s hnutím ANO jakkoli nesouhlasit, ale místopředsedu Sněmovny mají. Chceme a určitě na konkrétních věcech s nimi budeme jednat.

Hlasovala jste pro Kláru Dostálovou na post místopředsedkyně europarlamentu?

Ne, já jsem hlasovala pro naše kandidáty z frakce, protože jsem ctila dohody s EPP, které jsme uzavřeli předtím.

Vymstí se Evropě to, že frakci, kde je strana maďarského prezidenta Viktora Orbána a Francouzsky Marie Le Penové odsunula za plot?

Evropská unie se tímto postupem obrací sama proti sobě. Je to naprosto kontraproduktivní a vůbec ne chytré jednání, tito politici to využijí doma k sebepropagaci a budou říkat: Podívejte se, jak špatná je Evropská unie. Andrej Babiš (ANO) to bude dělat úplně stejně a využije to pro nadcházející domácí volby. Nedává mi smysl, proč by do toho jinak šel.

Vysvětlete mi jednu věc, prosím. Na jednu stranu říkáte, že s poslanci ANO a zástupci Patriotů jednat budete, na druhou stranu sociální sítě plníte příspěvky, kde Patrioty kritizujete. Co za tím je? Stranická politika?

Není to stranická politika. Jsou ve frakci třeba i se strašně problematickými a proruskými Svobodnými z Rakouska (FPO). Viktor Orbán dělá hanebnou politiku a svými cestami do Ruska za Vladimirem Putinem podkopává jednotu Evropy, pomáhá jeho propagandě a ano, hnutí ANO svým spojenectvím Orbánovi v tomto pomáhá. A to všechno se pak může projevit na důležitých hlasováních. Nic to ale nemění na tom, že až budu řešit legislativu pro zemědělství a najdeme s někým společnou řeč, tak s nimi budu chtít jednat o podpoře, společném postupu. Nebo pokud bude jejich návrh dobrý, podpořím zase já je.

Dříve jste zmiňovala, že byste si přála větší spolupráci s EPP, kde jsou z Česka lidovci, TOP 09 i starostové. Proč SPOLU není pro evrospké fungování v jednotné frakci?

Od začátku fungování SPOLU jsme věděli, že do europarlamentu půjdeme, kam budeme chtít. I kluby v české Sněmovně jsou tři samostatné. Ničemu to nevadí. Myslím, že je to výhodnější. Tři další poslanci z ODS by se ve velké frakci EPP ztratili, ničemu bychom nepomohli. Ale takto můžeme díky navázaným vztahům propojovat určitými vlákny jednotlivé frakce, řadu věcí lépe domluvit. Mají to tak i Italové. Ale zároveň jsou mezi stranami SPOLU určité neshody, názorové rozkoly. A proto ani všichni nejsme v jedné straně. To už jsme tu taky kdysi měli a jak to dopadlo.