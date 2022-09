Možná už narážíme na strop. Ženy v politice o sobě pochybují, říká analytička

Zastoupení žen v komunální politice podle vašich dat celkově opět mírně vzrostlo, a to z 28 na 29 procent. Mírný nárůst počtu žen v politice je stabilní od roku 1994, ale opravdu jen velmi pozvolný. Dá se vůbec stále říct, že se jedná o trend? Nejde spíše o náhodu?

To se nedá úplně říct. Komunální úroveň je jediná, kde se zvyšuje jak podíl kandidujících žen, tak těch zvolených. Je tam ovšem právě to „ale“, které jste zmínila –⁠ tempo se dost zpomaluje. Na konci devadesátých let byl nárůst v jednotkách procentních bodů, teď to jsou spíše kosmetické změny. V roce 2014 bylo zvoleno 21,7 procenta žen, v roce 2018 to bylo 28 procent a letos 29 procent...

Když si uvědomíme, že volby jsou jednou za čtyři roky a takto to postupuje, bude trvat dlouho, než dojdeme i na těch čtyřicet procent. A to je na tom komunální úroveň ještě relativně dobře, když odhlédneme od Evropského parlamentu, kde je momentálně zastoupení žen nejvyšší. Pořád se ale bavíme o necelých třiceti procentech, tedy sedmdesáti procentech mužů, což vůbec neodpovídá zastoupení v populaci.