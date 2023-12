Bez regulace. Jsme zahlcení reklamním chaosem z devadesátek, říká expertka

Uvádíte o sobě, že jste terapeutka veřejného prostoru. Proč český veřejný prostor potřebuje terapii?

Je tady chaos z devadesátek, kdy se zapomnělo na to, že civilizace musí mít nějaká pravidla. Výsledkem je paskvil reklam, necitlivé zásahy do architektury a spousta míst, která jakoby nikomu nepatří. Obecně moc nevnímáme hodnotu sdíleného prostoru. Je to trochu dědictví z minulého režimu – zůstaň doma, ať neuděláš žádný průšvih. Jsme sociálně a kulturně nastavení tak, abychom trávili většinu času doma. Nejsme zvyklí se přirozeně potkávat na ulici a používat ji jako náš venkovní obývák. Není to o počasí, třeba v Belgii pořád prší, ale stejně tam investují hodně času, energie i peněz do předzahrádek, ulic, náměstí a parků. To, že si děláme z bytů a domů jakýsi hrad, kde se zabarikádujeme, nám devastuje vztahy a jako společnost nás to oslabuje. Proto je potřeba se tím zabývat.