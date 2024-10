V Praze mám větší strach než na Ukrajině. Chci se vrátit, říká Češka z Kyjeva

Jaké to je, vrátit se na delší dobu do Česka?

Necítím se tu moc dobře. Nejsem tady už doma, s manželem jsme zvyklí žít spolu. Je náročné být tak dlouho pryč, ještě v těhotenství. Kdyby to bylo jen na mě, vrátila bych se na Ukrajinu. Mluvíme o tom s manželem často, ale už nerozhodujeme jen sami za sebe, ale i za syna. A rodit v zemi, kde řádí válka, je hloupost. Jenomže jsme se neviděli už pět měsíců a je to pro nás hodně náročné. Mám o manžela strach, tady se vlastně bojím mnohem víc. Přestože byl vážně nemocný a legálně by tím pádem do války jít neměl, bojím se, že ho odvedou.

Stává se to často?

Ano. I když přímo v Kyjevě, kde žijeme, tak často ne, protože by asi byla hloupost bouřit hlavní město, ale v malých městech běžně berou muže v podstatě rovnou z ulice. Volala mi zrovna nedávno naše známá, že šla s manželem na procházku, přijel autobus a z TCC (teritoriální náborová střediska, pozn. red.) ho chtěli odvést. Je právnička, takže se jí podařilo ho zachránit, protože zná všechny zákony a kličky. Ale já bych třeba nezmohla nic. Muže prostě nacpou do autobusu a už je nikdy nikdo nevidí.

Jak na to reaguje společnost?

Lidi jsou naštvaní. Na začátku války, když jsem se přestěhovala do Kyjeva, všichni stáli za Ukrajinou, všichni chtěli bojovat za svoji zemi. Ale teď už jsou lidé unavení. Rusům je to jedno, je jich strašně moc, ale Ukrajina je mnohem menší a dochází jí vojáci. Každý muž na Ukrajině musí být od osmnácti zaregistrovaný u TCC a musí žádat třeba i o povolení vycestovat z města, kde žije.

Myslíte, když cestuje po Ukrajině?

Ano. Musí požádat o povolení, doložit jak dlouho, kde a proč bude. Samozřejmě čím blíž člověk jede k západním hranicím, tím je to složitější vysvětlování, protože se pořád hodně utíká.

Asi se není čemu divit…

Jistěže není. Teď se nechal slyšet Boris Johnson, že spoustu mladých Ukrajinců ještě není na frontě… a k čemu to bude, že všichni umřou? Když jsem na Ukrajinu odjela, přijela jsem do vystrašené, ale odhodlané země. Později strach opadl a panoval jen všeobecný vztek na Rusko. Teď se strach vrátil, ale mám pocit, že se Ukrajinci už víc bojí Ukrajinců než Rusů.

Nikdo neví, co se vlastně děje. Manžel mi posílá zprávy, co vychází na Ukrajině. Když je porovnám s tím, co se děje na sociálních sítích, je to dost rozdíl. Do toho teď skončili už čtyři ministři, demisi vicepremiérky Zelenskyj nepřijal, nevíme ani, proč vláda odchází.

Co budete dělat, až se vám syn narodí?

Sama bych se vrátila, ale s malým dítětem? To nevím. Pokud se rozhodneme vrátit, určitě se budeme muset přestěhovat do bytu maximálně ve třetím patře ve výškovém domě. Kyjev není tak často cílem útoků, ale přeci jen pro jistotu. Zároveň bych chtěla být v domě s agregátem, protože elektřina nejde poměrně často. Zažili jsme to několik dní i v zimě, zvládli jsme to, ale s malým dítětem si to neumím představit.

Musím si hlavně požádat o prodloužení dočasného pobytu, a to můžu jen na Ukrajině. Na to ale potřebuji obnovit vízum, což jde naopak pouze z Česka. Vůbec vlastně nehraje roli, že jsem vdaná. Ale po dvojím prodloužení už budu moci žádat o občanství. O tom ale ani neuvažuji, musela bych se vzdát českého.

Nakonec se ale asi vrátím, manžel je 24 hodin denně sám zavřený v bytě a myslím, že už mu z toho trochu hrabe, mě ostatně taky. Nechci aby náš syn znal tátu jen z obrazovky telefonu. Kdy se ale vrátím do Kyjeva natrvalo, to nevím. Manžel se moc bojí, že se Ukrajina už nevzpamatuje. A taková jako před válkou nebude už nikdy.