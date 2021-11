Ve veřejném sektoru Česka pracuje stále víc cizinců. Je jich přes osm tisíc

Ve veřejném sektoru v prvním pololetí pracovalo celkem 652 100 lidí, pracovníci s jiným než českým občanstvím tak tvoří zhruba 1,2 procenta zaměstnanců.

Lidé ze zemí EU se mohou o pracovní místo ucházet za stejných podmínek jako Češi a Češky. Kvalifikovaní cizinci ze států mimo sedmadvacítku mohou získat povolení, zaměstnavatelé o ně stojí.



V prvním letošním pololetí český stát a veřejný sektor zaměstnávaly kolem 5 100 lidí se slovenským občanstvím a 1 500 lidí s ukrajinským. Zhruba dvě stovky pracovníků měly ruský pas, kolem dvou stovek polský a stovka bulharský. Zhruba devět stovek pracovníků pak pocházelo z dalších zemí, vyplývá z údajů informačního systému o průměrném výdělku.

Polovina Slováků a Slovenek ve státních a veřejných službách vydělávala víc než 54 913 korun. Meziročně mediánový výdělek slovenských zaměstnanců vzrostl zhruba o 23 procent.

O 24 procent si polepšily také ukrajinské síly. Polovina z nich ve veřejné sféře letos v prvním pololetí pobírala víc než 39 322 korun. Mediánový plat ruských pracovníků činil 43 343 korun, byl tedy o 14 procent vyšší než před rokem. Důvodem vyšších výdělků je vyšší odbornost či vyšší pozice zahraničních expertů. Ve zdravotnictví to bývají třeba lékaři. Medián platu českých zaměstnanců veřejného sektoru byl 39 902 korun.



Loni podle výroční zprávy informačního systému pracovalo ve veřejných a státních službách asi 7 700 lidí ze zahraničí. V předcovidovém roce 2019 jich bylo 7 100. V roce 2015 stát a veřejná sféra zaměstnávaly 5 100 lidí z ciziny. V roce 2011 jich bylo asi 4 900.

Výdělky se zvednou

Babišova vláda, která je v demisi, schválila tento týden nařízení o růstu platů zaměstnanců ve státních a veřejných službách. Od ledna by si měli polepšit o tisíc korun v tarifu neboli základu výdělku, dalších 400 korun by mohli dostat na odměnách. Stejně se má přidat zdravotníkům s platem do sedmé platové třídy. Zdravotníci od osmé platové třídy si mají polepšit o šest procent. Učitelé mají mít o tři procenta víc.

Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se sumou na zvýšení platů chystaný rozpočet počítá. Pětikoalice plánuje návrh rozpočtu ale ještě přepracovat, o desítky miliard chce seškrtat schodek. Přehodnotit chce případně i vládní nařízení o platech s ohledem na stav státní pokladny, ale i na inflaci, řekl tento týden šéf lidovců Marian Jurečka. Ceny v říjnu meziročně vzrostly o 5,8 procenta, očekává se další zdražování.