Ženy se v noci bojí. Mám kvůli nim přejít na druhý chodník? diví se muži

„Jako mladší jsem ráda nosila sukně a boty na podpatku. Jenže pak začali opravovat ulici, přes kterou jsem chodila do školy. Dělníci na mě několikrát pokřikovali, jak jsem sexy a jestli bych někam nezašla, často to bylo dost oplzlé. Bylo mi to tak nepříjemné, že jsem se nejen začala té ulici vyhýbat, ale postupem času jsem pořád častěji sahala po kalhotách,“ popisuje například dvaadvacetiletá Jana.

„Kamarádi se mi smáli, ať jsem prý ráda, že jsem hezká, že je to kompliment. Jedna kamarádka mi dokonce záviděla, protože na ni nikdo nepokřikoval,“ konstatuje s tím, že nejčastějším argumentem pořád zůstává to, že by podobné pokřikování mělo ženám lichotit.